Một tỉnh có 119 cán bộ quản lý xin nghỉ sau sắp xếp trường

Vĩnh Long giảm đến 50% đầu mối

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành phương án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, với mục tiêu giảm tối thiểu 30% và có thể lên đến 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Theo phương án này, mỗi đơn vị hành chính cấp xã sẽ phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Việc sắp xếp được thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đồng thời phải tương thích với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển của tỉnh.

Một góc trung tâm tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mục tiêu chính của phương án là đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, việc sắp xếp này gắn liền với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, hướng tới "giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy".

Bên cạnh đó, phương án còn nhằm mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm bảo mục tiêu đến năm 2030 đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi và có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành THPT hoặc tương đương, theo Nghị quyết 71-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị.

Theo thống kê, tính đến ngày 1/7/2025, Vĩnh Long có tổng cộng 1.256 điểm trường công lập, bao gồm 369 cơ sở mầm non và mẫu giáo, 449 cơ sở tiểu học, 311 cơ sở THCS, 106 cơ sở THPT, 3 cơ sở giáo dục thường xuyên và 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Sau khi thực hiện sáp nhập theo phương án mới, số lượng cơ sở giáo dục sẽ giảm xuống còn 584, tức là giảm 672 cơ sở, đạt tỷ lệ 53,50% so với tổng số ban đầu.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết sau khi phương án được ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường để xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trước ngày 30/8.

Đồng Tháp giảm hơn 65% cơ sở giáo dục

Ngày 25/8, tại buổi họp báo giao ban báo chí tháng 8, ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, cho biết tỉnh đã sắp xếp, giảm 65,1% số cơ sở giáo dục.

Tổng số cơ sở giáo dục tại thời điểm ngày 1/7/2025 là 1.075 trường, sau sắp xếp còn 375 trường, giảm 700 trường.

Cụ thể, bậc học mầm non sau sắp xếp còn 102 trường, giảm 237 trường, đạt tỷ lệ 69,9%. Bậc phổ thông sau sắp xếp còn 265 trường, giảm 456 trường, đạt tỷ lệ 63,33%.

Ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: CTV).

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, UBND tỉnh Đồng Tháp đã trình đề án sáp nhập Trường Trung cấp Gò Công, Trường Trung cấp Cai Lậy, Trường Trung cấp Cái Bè vào Trường Cao đẳng Tiền Giang; sáp nhập Trường Trung cấp Hồng Ngự, Trường Trung cấp Thanh Bình, Trường Trung cấp Tháp Mười vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Tổng số cán bộ quản lý trước khi sắp xếp là 2.313 người, sau khi sắp xếp còn 1.408 người, giảm 905 người, đạt tỷ lệ 39,1%. Số lượng cán bộ quản lý làm công tác chuyên môn (tổ trưởng, tổ phó, giáo viên) sau sắp xếp là 786 người. Cán bộ quản lý xin nghỉ theo Nghị định 154 là 119 người.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành công văn về việc triển khai công tác quản lý đội ngũ nhà giáo; giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức giáo dục; điều chỉnh biên chế và lưu trữ hồ sơ do sắp xếp cơ sở giáo dục.

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và UBND các xã, phường phối hợp rà soát, giải quyết chính sách đối với lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu sự tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục.