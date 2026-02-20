Lịch trở lại trường sau Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh cả nước

Theo lịch công bố, Hà Nội, Hưng Yên và Lạng Sơn là 3 tỉnh thành cho giáo viên, học sinh ăn Tết đến hết mùng 4 tháng Giêng, tức 20/2 dương lịch. Với cấp tiểu học, học sinh được nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần và trở lại trường vào mùng 7 Tết - ngày 23/2 dương lịch.

Tuy nhiên, học sinh cấp THCS và THPT tại những trường học thứ 7, ngày khai xuân có thể sẽ là ngày mùng 5 tết - 21/2.

Ở chiều ngược lại, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Ninh Bình và Vĩnh Long là những tỉnh thành cho học sinh ăn Tết dài ngày.

Học sinh Quảng Ninh được nghỉ từ thứ hai ngày 16/2 đến hết thứ bảy ngày 28/2. Nhưng vì ngày 1/3 là chủ nhật, học sinh Quảng Ninh chỉ phải trở lại trường vào ngày 2/3. Cộng thêm 2 ngày cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ, học sinh đất mỏ được nghỉ Tết tới 16 ngày, nhiều nhất cả nước.

Cũng trở lại trường muộn là học sinh Hà Tĩnh (24/2), học sinh Ninh Bình và Vĩnh Long (25/2).

Ba tỉnh Cao Bằng, Đồng Tháp và Lai Châu không ấn định ngày đi học trở lại cụ thể mà giao các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng lịch phù hợp với điều kiện địa phương, song không được cho học sinh nghỉ ít hơn khung thời gian chung.

Các địa phương còn lại có chung lịch trở lại trường là ngày 23/2.

Xét tổng thời gian nghỉ Tết, đa số các địa phương cho học sinh nghỉ từ 10 đến 12 ngày.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch nghỉ lễ, Tết cho học sinh, miễn bảo đảm đủ 35 tuần thực học trong năm học. Học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5.