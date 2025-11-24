Khai mạc hội nghị quốc tế MEDES 2025 về quản trị hệ sinh thái số tại Việt Nam

Hơn 50 chuyên gia, nhà nghiên cứu từ 19 quốc gia tham dự phiên khai mạc MEDES 2025 (Ảnh: BTC).

Ngày 24/11, Hội nghị quốc tế về quản trị sinh thái số lần thứ 17 (The International Conference on Management of Digital EcoSystems - MEDES 2025) chính thức khai mạc tại Trường Đại học FPT phân hiệu TPHCM. Sự kiện do Trường Đại học FPT phối hợp với Đại học Tổng hợp Pau & Pays de l'Adour (Pháp), Đại học Công nghệ Wien (Áo) và Khu Công nghệ cao TPHCM (Saigon Hi-tech Park) đồng tổ chức.

Hơn 50 chuyên gia từ 19 quốc gia công nghệ phát triển như Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha... tham gia hội nghị. Trong đó, 4 diễn giả chính tại các phiên toàn thể, gồm: GS. Antonio Ruiz Cortés (Đại học Sevilla, Tây Ban Nha), GS. Bernhard Mitschang (Đại học Stuttgart, Đức), GS. Kyriakos Mouratidis (Đại học Quản lý Singapore) và GS. Yiannis Kompatsiaris (CERTH-ITI, Hy Lạp).

Hội nghị quy tụ đông đảo người tham dự quan tâm đến quản trị hệ sinh thái số (Ảnh: BTC).

Các diễn giả tập trung phân tích xu hướng công nghệ mới trong trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT), hệ thống thông minh và các công nghệ nền tảng phục vụ phát triển hệ sinh thái số. Đồng thời, nhiều thách thức trong quản trị hệ sinh thái số toàn cầu cũng được đem ra trao đổi dưới góc nhìn đa ngành và đa quốc gia.

GS Bernhard Mitschang (Đại học Stuttgart, Đức) trình bày tham luận tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Một số phần chia sẻ đáng chú ý của các diễn giả tại phiên toàn thể, thu hút nhiều trao đổi như Đánh giá AI tạo sinh trong viết học thuật, như So sánh điểm chuẩn của ChatGPT và Gemini trong đánh giá văn học (Evaluating Generative AI in Academic Writing: A Comparative Benchmark of ChatGPT and Gemini in Literature Reviews); ACCMM: Mô hình trưởng thành năng lực chứng nhận học thuật trong giáo dục đại học (ACCMM: Academic Credentialing Capability Maturity Model in Higher Education).

Ngoài ra còn có Nghiên cứu so sánh các kiến trúc học sâu trong dự báo mực nước sông Hồng (Comparative Study of Deep Learning Architectures for Water Level Forecasting in the Red River); Trí tuệ nhân tạo sinh đa tác tử trên bản sao số: Khung phản hồi học tập cho giám sát và khả năng giải thích (Multi-Agent Generative AI on Digital Twins: A Learning Feedback Loop Framework for Monitoring and Explainability).

Bên cạnh đó, hội nghị ghi nhận 58 báo cáo khoa học về hệ sinh thái số của các chuyên gia, giảng viên, sinh viên Việt Nam và quốc tế. Các nghiên cứu này đi sâu phân tích nhiều lĩnh vực trọng yếu của kinh tế số như trí tuệ nhân tạo, học sâu, đô thị thông minh, y tế số, dữ liệu phân tán và mô hình hóa hệ thống.

Các phiên báo cáo diễn ra sôi nổi với nhiều trao đổi học thuật và thảo luận chuyên môn sâu (Ảnh: BTC).

Các phân tích cho thấy tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số đòi hỏi năng lực quản trị hệ sinh thái số phải được nâng cao, từ đó đặt ra yêu cầu Việt Nam tiếp tục chủ động trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành. Một số khuyến nghị trong các báo cáo có ý nghĩa tham khảo đối với quá trình hoạch định chính sách về phát triển hệ sinh thái số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Lần đầu đồng tổ chức hội nghị quốc tế về quản trị hệ sinh thái số, Trường ĐH FPT có 8 báo cáo từ các giảng viên, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị MEDES 2025, TS. Trần Ngọc Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “Hiện nay, AI đang tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Làm thế nào để học, làm việc và tận dụng AI hiệu quả là các câu hỏi cấp thiết. Hội nghị MEDES 2025 là cơ hội để lắng nghe các chuyên gia quốc tế, học hỏi những xu hướng và ý tưởng mới, đồng thời chia sẻ tri thức và truyền cảm hứng nghiên cứu”.

TS Trần Ngọc Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT phát biểu tại phiên khai mạc của hội nghị (Ảnh: BTC).

Cùng với Trường Đại học FPT, hai trường đại học của Việt Nam gồm Trường Đại học Mở TPHCM và Đại học Cần Thơ cũng có báo cáo tham gia hội nghị. Điều này phản ánh sự phát triển của hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số được xác định là nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

MEDES là hội nghị khoa học quốc tế thường niên, được tổ chức luân phiên tại nhiều quốc gia và do Hiệp hội Điện toán Ứng dụng ACM SIGAPP bảo trợ. Năm 2025, lần đầu tiên MEDES được tổ chức tại Việt Nam bởi Trường Đại học FPT phối hợp cùng Đại học Tổng hợp Pau & Pays de l'Adour (Pháp), Đại học Công nghệ Wien (Áo) và Khu Công nghệ cao TPHCM (Saigon Hi-tech Park) từ ngày 24/11 đến hết ngày 26/11.

Việc đăng cai tổ chức MEDES 2025 thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đồng thời góp phần tạo thêm các diễn đàn học thuật chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số và nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước.