Joke, trick, prank... trong tiếng Anh khác nhau chỗ nào?

1. Prank (danh từ/động từ): Trò chơi khăm - Chơi khăm

“Prank” là từ chỉ những trò đùa có sự chuẩn bị, thường tạo ra tình huống giả để đánh lừa người khác rồi gây bất ngờ. Điểm quan trọng là “prank” mang tính giải trí, không nhằm gây hại và thường diễn ra giữa bạn bè, người quen.

So với các từ khác, prank có tính “dàn dựng” rõ ràng hơn và thường khiến người bị trêu phản ứng ngay tại chỗ.

Ví dụ: He played a prank on his friend (Anh ấy chơi khăm bạn mình).

2. Joke (danh từ): Trò đùa, câu đùa

“Joke” là khái niệm rộng, chỉ bất kỳ lời nói hoặc hành động nào nhằm tạo tiếng cười. Không giống prank, “joke” không cần yếu tố đánh lừa hay chuẩn bị trước.

Từ này thường dùng trong giao tiếp hằng ngày, đặc biệt khi muốn làm nhẹ không khí hoặc thể hiện sự hài hước.

Ví dụ: It was just a joke (Đó chỉ là một trò đùa).

3. Trick (danh từ/động từ): Mánh lừa - Lừa ai đó

“Trick” nhấn mạnh hành động đánh lừa hoặc khiến người khác tin vào điều không đúng. Khác với prank, “trick” có thể mang cả nghĩa tiêu cực, không chỉ dùng trong bối cảnh vui vẻ.

Trong một số trường hợp, “trick” còn được dùng để nói về mẹo hoặc kỹ thuật (ví dụ: magic trick - trò ảo thuật).

Ví dụ: She tricked him into believing the story (Cô ấy lừa anh tin vào câu chuyện đó).

4. Hoax (danh từ/động từ): Trò lừa bịp, tin giả

“Hoax” là từ mang sắc thái nghiêm trọng hơn, dùng để chỉ những thông tin sai sự thật được tạo ra có chủ đích để nhiều người tin là thật. Từ này thường xuất hiện trong bối cảnh mạng xã hội, truyền thông hoặc các vụ việc lan truyền rộng.

Khác với prank, “hoax” có thể gây hậu quả lớn và không đơn thuần chỉ để giải trí.

Ví dụ: The news turned out to be a hoax (Tin đó hóa ra là giả).

5. Tease (động từ): Trêu chọc

“Tease” là hành động trêu nhẹ bằng lời nói hoặc cử chỉ, thường mang tính thân mật và không gây bất ngờ lớn. So với prank, “tease” nhẹ nhàng hơn và không có yếu tố “gài bẫy”.

Từ này thường dùng trong các mối quan hệ gần gũi như bạn bè hoặc người thân.

Ví dụ: They teased him about his new haircut (Họ trêu anh về kiểu tóc mới).