ISHCMC - American Academy giúp học sinh nhận hàng triệu USD học bổng mỗi năm

ISHCMC-AA giúp nhiều học sinh chinh phục các trường đại học hàng đầu như UCLA, ĐH Michigan, NYU; ĐH Toronto; ĐH Melbourne; ĐH Sydney; ĐH Sheffield... (Ảnh: ISHCMC).

Ba trụ cột quyết định chất lượng trong đào tạo

Tại Trường Quốc tế TPHCM - Học viện Mỹ (ISHCMC-AA), đằng sau những kết quả nổi bật là một chiến lược giáo dục dài hạn, đặt người học làm trung tâm và tập trung phát triển tài năng của từng học sinh.

Ông Nathan Swenson, Hiệu trưởng trường cho biết: “Chúng tôi tin rằng giáo dục hiệu quả bắt đầu từ việc thấu hiểu và đồng hành cùng từng học sinh trên hành trình phát triển toàn diện. Ba trụ cột cốt lõi là: cá nhân hóa trong học tập, định hướng từ sớm và xuyên suốt, hỗ trợ xác định lộ trình đại học phù hợp”.

Cụ thể, mỗi học sinh ISHCMC-AA đều được định hướng một lộ trình riêng biệt. Từ việc chọn môn học, cách tiếp cận bài giảng đến quyết định tham gia các môn nâng cao trong chương trình Advanced Placement (AP), tất cả được xây dựng dựa trên năng lực, sở thích và mục tiêu cá nhân.

Ngay từ lớp 9, học sinh được đội ngũ cố vấn học thuật đồng hành khám phá thế mạnh, tìm hiểu các lựa chọn nghề nghiệp, xác định lộ trình dài hạn. Không đặt nặng đại học top đầu, trường khuyến khích các em đến những môi trường phù hợp nhất để phát huy tối đa tiềm năng một cách chủ động và tự tin.

Cam kết hỗ trợ toàn diện với sự quan tâm chu đáo

Bên cạnh 3 trụ cột quan trọng, ISHCMC-AA xây dựng cho học sinh nền tảng học thuật vững chắc theo chuẩn quốc tế nhằm phát triển tư duy và khả năng học tập độc lập. Là thành viên của tập đoàn giáo dục toàn cầu Cognita, nhà trường áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến, tiêu chuẩn giảng dạy tiệm cận với thế giới, đồng thời mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận tài liệu học tập và công nghệ mới.

Chất lượng giảng dạy được đảm bảo bởi đội ngũ giáo viên quốc tế có trung bình hơn 16 năm kinh nghiệm và hơn 70% có bằng thạc sĩ trở lên. Các thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn cố vấn, truyền cảm hứng, sẵn sàng đồng hành cùng học sinh trong từng giai đoạn phát triển.

Ngoài ra, thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi định kỳ, trường luôn đồng hành cùng phụ huynh trong việc tư vấn, định hướng và hỗ trợ học sinh, đặc biệt trong giai đoạn hoà nhập với môi trường học tập quốc tế. Tất cả giúp các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn cảm xúc, sẵn sàng cho những thử thách ở bậc học cao hơn.

ISHCMC-AA tiên phong giảng dạy chương trình AP tại TPHCM (Ảnh: ISHCMC).

ISHCMC-AA cũng mở rộng mạng lưới hợp tác với các trường đại học, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp toàn cầu. Điển hình, trong chuỗi hoạt động Career Exploration Day hàng năm, học sinh ISHCMC-AA có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia ngành công nghệ, kỹ thuật, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các buổi trò chuyện này giúp các em hiểu rõ hơn về vai trò của sáng tạo, công nghệ, tính bền vững, cũng như nhận thức những phẩm chất cần có trong từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tạo điều kiện để học sinh thể hiện bản thân thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa như các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, mô hình mô phỏng Liên hợp quốc (MUN) hay chương trình trợ lý học sinh, qua đó rèn luyện kỹ năng mềm, xây dựng bản lĩnh và nhân cách.

Học sinh ISHCMC-AA tự tin bước ra thế giới với sự độc lập và trách nhiệm (Ảnh: ISHCMC).

“Những điều chúng tôi làm đều hướng đến một mục tiêu: Mang lại điều tốt nhất cho từng học sinh. Đứng sau mọi định hướng phát triển tại ISHCMC-AA là đội ngũ lãnh đạo vững vàng, giáo viên tận tâm và niềm tin sâu sắc vào sức mạnh chuyển hóa của giáo dục”, ông Nathan Swenson chia sẻ.

Với chiến lược này, nhiều năm qua, ISHCMC-AA đã giúp học sinh trúng tuyển ít nhất một trong ba nguyện vọng đại học của các em. Riêng trong kỳ thi AP năm 2025, trường ghi nhận 34 điểm tuyệt đối, tỷ lệ đậu 80%, trong đó 54% học sinh đạt từ 4/5 điểm trở lên, đủ điều kiện nhận tín chỉ đại học sớm tại các trường ở Mỹ. Đặc biệt, 8 học sinh đã nhận bằng AP Diploma, trở thành nhóm đầu tiên trên toàn cầu hoàn thành chương trình đổi mới này của College Board.

ISHCMC-AA không đặt đích đến cuối cùng của giáo dục là điểm số hay lá thư trúng tuyển. Thay vào đó, trường đồng hành cùng học sinh trong suốt hành trình trưởng thành, giúp các em phát triển tư duy độc lập, bản lĩnh cá nhân và sự sẵn sàng để bước ra thế giới với một lộ trình riêng vững chắc.

