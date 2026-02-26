ILA Debate Contest 2026: Khi tranh biện mở lối học bổng THPT Mỹ

Sứ mệnh nuôi dưỡng tư duy toàn cầu

Cuộc thi Debate Contest do ILA Du học tổ chức (Ảnh: ILA).

ILA Debate Contest 2026 là sân chơi tranh biện học thuật đầu tiên do Trung tâm Tư vấn Du học ILA (ILA Du học - đơn vị thuộc tổ chức giáo dục ILA) tổ chức, với sứ mệnh xây dựng một môi trường học thuật theo chuẩn quốc tế.

Tại đây, học sinh có thể phát triển tư duy phản biện và khả năng lập luận logic, tự tin thể hiện quan điểm trước các vấn đề xã hội toàn cầu, làm quen với tiêu chuẩn học thuật quốc tế, kết nối trực tiếp với hệ thống giáo dục THPT Mỹ thông qua học bổng.

Cuộc thi dành cho học sinh yêu thích tranh biện, có định hướng du học và mong muốn xây dựng hồ sơ nổi bật ngay từ sớm.

Lộ trình thi bài bản, tuyển chọn nghiêm túc

Cuộc thi gồm ba giai đoạn:

Vòng 1 - Emerging Voices (trực tuyến): Thí sinh gửi video tranh biện theo chủ đề công bố.

Vòng 2 - Voices of Impact: Tranh biện trực tiếp với yêu cầu lập luận và phản biện chuyên sâu hơn.

Vòng 3 - Scholarship Distinction: Chung kết tranh tài các suất học bổng THPT Mỹ do trường đối tác trao tặng.

Lộ trình này giúp đánh giá toàn diện năng lực ngôn ngữ, tư duy và phong thái học thuật của thí sinh.

Ngay từ vòng đầu, cuộc thi đã thu hút hơn 300 thí sinh trên toàn quốc. Ban giám khảo lựa chọn những gương mặt nổi bật dựa trên khả năng sử dụng tiếng Anh, chiều sâu lập luận, tư duy logic và bản lĩnh thể hiện quan điểm - những yếu tố then chốt trong môi trường học thuật quốc tế.

Các trường THPT Mỹ xếp hạng A đồng hành trao học bổng

Một trong những điểm nhấn nổi bật của ILA Debate Contest 2026 là sự đồng hành trực tiếp của các trường THPT Mỹ, thuộc những tổ chức giáo dục quốc tế uy tín, với các suất học bổng được trao trực tiếp cho quán quân và á quân cuộc thi.

Quán quân sẽ học tại trường Saint Bernard School của tổ chức giáo dục Educatius (Ảnh: Trường cung cấp).

Quán quân - học bổng 100%

Quán quân nhận học bổng toàn phần tại Saint Bernard School (Connecticut) thuộc hệ thống Educatius. Trường tư thục Công giáo danh tiếng này được xếp hạng A trên Niche, nổi bật với chương trình dự bị đại học chuyên sâu, đa dạng môn AP và mô hình lớp học quy mô nhỏ giúp học sinh phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, kỷ luật.

Á quân - học bổng 50%

2 á quân ILA Debate Contest 2026 sẽ nhận học bổng 50% và theo học tại Gateway Legacy Christian Academy (Missouri), thuộc hệ thống giáo dục ABC Education, hoặc tại hệ thống EF Academy với hai cơ sở EF Academy New York và EF Academy Pasadena.

Gateway Legacy Christian Academy là trường nội trú tư thục nổi bật tại St. Louis với khuôn viên thuộc top campus đẹp nhất nước Mỹ, chương trình học chuẩn Mỹ định hướng đại học và thế mạnh hỗ trợ ESL, Dual Credit giúp học sinh tích lũy tín chỉ đại học sớm trong môi trường nội trú an toàn.

EF Academy là hệ thống THPT nội trú quốc tế quy tụ học sinh từ hơn 75 quốc gia, đào tạo chương trình IB Diploma và AP theo lộ trình cá nhân hóa. Cơ sở New York nổi bật về học thuật - khoa học xã hội, trong khi Pasadena (California) dẫn đầu về STEM và sáng tạo, cùng cam kết đầu ra đại học thống nhất toàn hệ thống.

Á quân sẽ học tại trường Gateway Legacy Christian Academy hoặc EF Academy New York và EF Academy Pasadena (Ảnh: Trường cung cấp).

Cầu nối học thuật và giáo dục quốc tế

Việc các trường THPT Mỹ trực tiếp đồng hành đã tạo nên cầu nối thực chất giữa sân chơi học thuật trong nước và môi trường trung học quốc tế. Học bổng được trao dựa trên năng lực tranh biện và tư duy phản biện giúp học sinh tiếp cận lộ trình du học minh bạch và bài bản.

Đại diện ILA Du học chia sẻ: “ILA Debate Contest 2026 là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm kết nối học sinh Việt Nam với các trường THPT uy tín tại Mỹ. Thông qua cuộc thi, chúng tôi không chỉ tìm kiếm những tiếng nói có tư duy và bản lĩnh mà còn mở ra cơ hội cho các em nhận được học bổng, nhập học thành công vào môi trường giáo dục toàn cầu rõ ràng, minh bạch. Với chủ đề xoay quanh 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), cuộc thi hướng tới nuôi dưỡng thế hệ học sinh có tư duy hội nhập và trách nhiệm xã hội”.

THPT nội trú quốc tế EF Academy (Ảnh: Trường cung cấp).

Mô hình kết hợp giữa tranh biện học thuật và cơ hội học bổng THPT Mỹ giúp ILA Debate Contest 2026 vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi kỹ năng, trở thành nền tảng nuôi dưỡng tư duy toàn cầu, khả năng thích nghi và định hướng du học bền vững. Qua đó, cuộc thi thể hiện rõ sứ mệnh của ILA Du học trong việc đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên hành trình trở thành những công dân toàn cầu có tri thức, tiếng nói và trách nhiệm.