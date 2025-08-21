HR Asia Awards vinh danh Đại học Văn Lang có “Môi trường làm việc tốt nhất châu Á”

Trường Đại học Văn Lang vừa nhận hai giải thưởng quan trọng tại HR Asia Awards 2025. Giải “Best Companies to Work for in Asia - Môi trường làm việc tốt nhất châu Á” và giải “Sustainable Workplace Awards 2025 - Môi trường làm việc bền vững năm 2025”.

Lãnh đạo Trường Đại học Văn Lang nhận giải “Best Companies to Work for in Asia” (Ảnh: ĐH Văn Lang).

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín khu vực được tổ chức thường niên bởi HR Asia Magazine, đơn vị thuộc Business Media International (BMI), nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á.

Giải thưởng ghi nhận những tổ chức có chiến lược nhân sự xuất sắc, văn hoá làm việc tích cực và mức độ gắn kết nội bộ cao, đồng thời thu hút sự tham gia của các tập đoàn Fortune 500 Đông Nam Á, doanh nghiệp đa quốc gia và cả các tổ chức nhà nước.

Kết quả giải thưởng được đánh giá toàn diện thông qua khảo sát nội bộ độc quyền (TEAM Assessment), đối sánh chuẩn trong khu vực và hội đồng chuyên môn quốc tế.

HR Asia Awards hiện được tổ chức tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam… trở thành cột mốc uy tín giúp các tổ chức khẳng định thương hiệu nhà tuyển dụng hàng đầu trong khu vực.

Năm 2025, HR Asia Award tại Việt Nam nhận được 655 đề cử từ các tổ chức, doanh nghiệp. Sau quá trình khảo sát, phỏng vấn, đánh giá dữ liệu, tạp chí HR Asia chính thức vinh danh 119 doanh nghiệp, tổ chức có môi trường làm việc tốt nhất châu Á.

Trường Đại học Văn Lang cũng được vinh danh giải thưởng phụ về môi trường làm việc bền vững. Hạng mục này vinh danh các tổ chức thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với trách nhiệm môi trường, thực hành chiến lược bền vững và dẫn dắt văn hóa nội bộ hướng đến phát triển bền vững; thúc đẩy đổi mới vì môi trường, lan tỏa tinh thần ESG và tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, xã hội.

Giải thưởng của Đại học Văn Lang tại HR Asia Awards 2025 (Ảnh: ĐH Văn Lang).

Giải thưởng HR Asia Awards 2025 đánh giá 4 hạng mục về quản trị nhân sự có số điểm cao nhất của Trường Đại học Văn Lang là văn hóa giao tiếp cởi mở (4/4), tính linh hoạt (3.9/4), văn hóa ghi nhận và tri ân (4/4), phúc lợi (4/4).

Chiến lược phát triển nhân sự toàn diện và phát triển bền vững

Thành quả trên là kết quả từ nhiều năm Trường Đại học Văn Lang nỗ lực xây dựng chiến lược nhân sự toàn diện, lấy con người làm trung tâm, tạo dựng văn hóa bền vững và không ngừng cải tiến.

Giảng viên Trường Đại học Văn Lang hướng dẫn sinh viên trong giờ học thực hành (Ảnh: ĐH Văn Lang).

Trường kiên định theo đuổi triết lý lấy con người làm trung tâm, xây dựng một môi trường làm việc đề cao tính đa dạng - hòa nhập nơi mọi cá nhân được tôn trọng, lắng nghe và phát triển với năng lực của mình.

Với quy mô hơn 2.000 nhân sự, Trường Đại học Văn Lang sở hữu lực lượng lao động đa dạng về độ tuổi, chuyên môn, giới tính và quốc tịch. Từ các nữ lãnh đạo giữ vai trò nòng cốt trong quản trị, học thuật đến các chuyên gia công nghệ trẻ, mỗi cá nhân có cơ hội khai phá tiềm năng và bứt phá giới hạn bản thân.

Chính sách nhân sự của trường được xây dựng dựa trên ba trụ cột: Tính chính trực và trách nhiệm; thiết lập công bằng có hệ thống; nuôi dưỡng đối thoại hòa nhập và công bằng. Cùng các mục tiêu như xây dựng tổ chức lấy con người làm trung tâm, phát triển đội ngũ chuyên môn cao, tối ưu cấu trúc tổ chức theo chuẩn quốc tế, kiến tạo hệ sinh thái số gắn kết cộng đồng Văn Lang.

Trường Đại học Văn Lang thúc đẩy các giá trị niềm tin, trao quyền, tư duy linh hoạt. Ý kiến đóng góp của nhân sự được trân trọng thông qua cơ chế góp ý trực tiếp, khảo sát mức độ hài lòng nội bộ. Nhờ đó, một văn hóa tin cậy, cởi mở và đoàn kết đã hình thành, trở thành nền tảng để đổi mới và sáng tạo.

Trường thường xuyên tổ chức chương trình Townhall meeting (cuộc họp toàn thể) hằng năm, tôn vinh đóng góp của cá nhân và tập thể thông qua hệ thống khen thưởng minh bạch; đồng thời nuôi dưỡng tinh thần tập thể và văn hóa không ngừng phát triển, bứt phá vượt giới hạn để kiến tạo giá trị bền vững.

Học tập suốt đời là một trong những mục tiêu đào tạo con người tại Văn Lang trong suốt lộ trình từ tuyển dụng, đào tạo, gắn bó đến phát triển nghề nghiệp.

Lãnh đạo và cán bộ nhân sự Văn Lang cùng tham gia VLU Run (Ảnh: ĐH Văn Lang).

Trường cam kết xây dựng văn hoá học tập liên tục cho mọi người, từ lãnh đạo đến nhân viên mới, thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và công nghệ hỗ trợ. VLU xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, ứng dụng công nghệ trong quản lý hiệu suất, truyền thông nội bộ và phát triển năng lực nhân sự.

Việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho nhân viên được chú trọng thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ phúc lợi hàng năm, góp phần tạo nên một tổ chức nhân văn và gắn kết.

Không chỉ phát triển nội bộ, Trường Đại học Văn Lang gắn kết sâu sắc với cộng đồng thông qua các chương trình xã hội: Hỗ trợ giáo dục, chương trình vì sức khỏe cộng đồng, nâng cao nhận thức bền vững…