Honda Việt Nam trao hơn 1.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một khu vực Tây Nguyên

Tiếp nối những thành công đã đạt được từ chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trong các năm qua, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp một trên toàn quốc năm học 2025-2026 và tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh.

Mục tiêu của chương trình là hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lên tới 100%.

Qua đó nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo, truyền thông.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp một trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Ảnh: BTC).

Chương trình xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp một - lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy thì việc tạo cho các em thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy là vô cùng cần thiết.

Đồng thời, thông qua chương trình, HVN mong muốn lan tỏa thông điệp tới các bậc phụ huynh về trách nhiệm bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ: “Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, ba mẹ hãy luôn tuân thủ quy tắc giao thông và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi”.

Các em học sinh trường Tiểu học Lê Quý Đôn thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách và an toàn (Ảnh: BTC).

Hoạt động thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một” do Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trên toàn quốc từ năm 2018.

Tính đến nay, tổng số mũ được trao lên đến gần 12 triệu mũ - con số ấn tượng và đầy thuyết phục minh chứng cho quyết tâm của HVN trong việc tích cực chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình đã tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp một trên cả nước. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng từ 37% (trước năm học 2018-2019) lên 85% (vào năm học 2024-2025).

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho các em học sinh (Ảnh: BTC).

Tiếp nối thành công của buổi lễ phát động chương trình ngày 2/10 tại Hà Nội và lễ trao tặng khu vực miền Trung ngày 28/10 tại Đà Nẵng, sáng 8/12, HVN đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GD&ĐT tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh khu vực Tây Nguyên tại trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng (Gia Lai).

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Shinsuke Horiuchi - Phó tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam cùng đại diện của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho bậc phụ huynh (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh trường Tiểu học Lê Quý Đôn đại diện cho các em học sinh lớp một khu vực Tây Nguyên đón nhận những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ GD&ĐT và các đại biểu.

Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo an toàn giao thông thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro đã được triển khai tới hơn 1.000 em học sinh và tới hơn 200 phụ huynh.

Phụ huynh thực hành lái xe an toàn trên sa hình (Ảnh: BTC).

Chương trình phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một khu vực Tây Nguyên tại điểm trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng (Gia Lai) diễn ra thành công, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh của HVN trong năm học 2025-2026.

Qua đó, từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ Việt Nam “không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045, cũng như mục tiêu của Honda toàn cầu “không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050.