Hơn 50 doanh nghiệp tham gia triển lãm giáo dục Vietedu Hanoi 2025

Triển lãm quốc tế giáo dục Việt Nam - Vietedu Hanoi 2025 diễn ra lần thứ hai tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 28/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE (91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam). Sự kiện do Coex và SEGE Fairs phối hợp tổ chức.

Khu vực trưng bày các đề cử giải thưởng Vietedu Awards 2025 (Ảnh: Coex Vina).

Sau thành công của kỳ đầu tiên, Vietedu Hanoi 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành sự kiện về giáo dục thường niên, quy mô và chuyên nghiệp, mang đến nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu và trải nghiệm thực tế cho cộng đồng giáo dục Việt Nam.

Kết nối giao thương tại triển lãm (Ảnh: Coex Vina).

Quy tụ 50 doanh nghiệp quốc tế và trong nước

Triển lãm năm nay có sự tham gia của 50 doanh nghiệp với hơn 60 gian hàng đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Các lĩnh vực trưng bày trải rộng từ sách, chương trình học, đào tạo ngoại ngữ, đồ chơi giáo dục, văn phòng phẩm, nội thất trường học cho tới công nghệ giáo dục (EdTech) và mô hình giáo dục tiên tiến.

Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng từ Hàn Quốc - quốc gia có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu châu Á mang đến những xu hướng mới. Có thể kể đến Korea Educational System, Babsangmeori Design, FnP, EK VINA (iBANTOT), Lalala Baby, Sekisho Vietnam (FunnyStem) với các sản phẩm kích thích sáng tạo, phát triển tư duy và khả năng tự học cho học sinh.

Khách tìm hiểu sản phẩm tại triển lãm (Ảnh: Coex Vina).

Ở mảng xuất bản và học liệu, Turtle Books cùng Tập đoàn Đại Trường Phát (DTP) cũng giới thiệu nhiều đầu sách thiếu nhi chất lượng, giúp trẻ em vừa học vừa chơi.

Ở lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp như Bogeun, Remoshot, Look Learning, Codnut, TEAMPL100 hay ARO Thinking mang đến loạt giải pháp EdTech ứng dụng trong giảng dạy, quản lý và học tập trực tuyến.

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, triển lãm còn giới thiệu những mô hình giáo dục hiện đại như ScuolaMontessori, cũng như sự tham gia của các đơn vị sáng tạo nghệ thuật như Noljak, Alijas mang đến không gian giải trí và học tập sinh động, giúp trẻ phát triển toàn diện qua trải nghiệm thực tế.

Khách tìm hiểu sản phẩm tại triển lãm (Ảnh: Coex Vina).

Triển lãm năm nay có khu vực trưng bày các sản phẩm đề cử của Vietedu Awards 2025 với ba hạng mục giải thưởng: Tân binh xuất sắc nhất (Minerva Edu và Fun & Play) dành cho doanh nghiệp lần đầu tham gia; Lựa chọn bởi giáo viên (EBEST và MARUSYSedu) dành cho doanh nghiệp nhận được số phiếu bình chọn cao nhất từ các cá nhân là giáo viên; và Lựa chọn bởi người tiêu dùng (PlayShifu và Lalala Baby).

Các giải thưởng là sự ghi nhận doanh nghiệp cùng đối tác tại Việt Nam có sản phẩm phổ biến, được đông đảo khách hàng tin dùng. Những giải thưởng này không chỉ khẳng định vị thế và giá trị thương hiệu mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh các sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục.

Chuỗi hoạt động phong phú

Vietedu Hanoi 2025 không chỉ là nơi trưng bày mà còn mang đến chuỗi hoạt động chuyên sâu. Khách tham quan có thể tham gia các hội thảo, tọa đàm chuyên đề về giáo dục, cập nhật xu hướng dạy - học mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Khách trao đổi thông tin tại triển lãm (Ảnh: Coex Vina).

Ngoài ra, chương trình “Stamp Tour - Thu tem đổi quà” cũng tạo không khí vui vẻ cho khách tham quan, khuyến khích trải nghiệm đa dạng gian hàng. Ban tổ chức cũng chuẩn bị chương trình tour tham quan chuyên biệt cho giáo viên, học sinh và đại diện các trường học, có thuyết minh và hướng dẫn chi tiết.

Với sự quy tụ của nhiều doanh nghiệp quốc tế và trong nước, cùng chuỗi hoạt động đa dạng, Vietedu Hanoi 2025 hứa hẹn trở thành điểm hẹn quan trọng của ngành giáo dục Việt Nam trong năm nay.

Sự kiện không chỉ tạo cầu nối cho doanh nghiệp và trường học mà còn mang lại trải nghiệm thực tế cho giáo viên, học sinh, phụ huynh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến giàu tiềm năng của ngành giáo dục trong khu vực.

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Website: www.vietedufair.com.vn

Hotline: (+84) 901-534-565