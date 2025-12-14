Hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số tài liệu, kinh phí mua đồ dùng học tập

Mới đây, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua Nghị quyết quy định nhân sự, kinh phí để thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp một trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Trẻ em là người dân tộc thiểu số tại Tây Ninh được hỗ trợ tài liệu, kinh phí mua đồ dùng học tập khi tham gia lớp học tiếng Việt trước khi vào lớp một (Ảnh minh họa: UN Women).

Đối tượng áp dụng tại Nghị quyết bao gồm: Trẻ em là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tham gia học tiếng Việt trước khi vào lớp một; cán bộ, quản lý, giáo viên tham gia dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp một; các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và thụ hưởng nguồn kinh phí hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp một trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết nêu rõ việc bố trí giáo viên tham gia dạy học tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp một sẽ ưu tiên những giáo viên có năng lực tốt, có tay nghề vững vàng, biết tiếng dân tộc và am hiểu văn hóa địa phương, dân tộc của trẻ.

Giáo viên sẽ được tập huấn về nội dung và phương pháp dạy học tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp một và phương pháp dạy ngôn ngữ thứ hai để chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ. Mỗi lớp học bố trí 1 giáo viên giảng dạy.

Giáo viên được quy đổi tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 05 và được hưởng mức thù lao cho 1 tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 21.

Mỗi giáo viên được trang bị 1 bộ tài liệu dạy học tiếng Việt, bao gồm đồ dùng dạy học, tài liệu và sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đối với trẻ em là dân tộc thiểu số tham gia học tiếng Việt trước khi vào lớp 1, địa phương sẽ hỗ trợ mỗi em 1 bộ tài liệu học tiếng Việt (tính theo bảng giá sách giáo khoa hằng năm do Nhà nước công bố); kinh phí mua đồ dùng học tập theo hoá đơn chi thực tế, nhưng không quá 100.000 đồng/trẻ em.

Thời gian hỗ trợ tối đa là một tháng trong hè, trước khi trẻ vào lớp một.