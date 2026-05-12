Hiệu trưởng một trường đại học làm giám đốc bệnh viện

Việc một hiệu trưởng trường đại học đồng thời điều hành bệnh viện được xem là hướng đi nhằm tăng kết nối giữa đào tạo y khoa và hoạt động khám chữa bệnh thực tế - mô hình đang được các cơ sở đào tạo ngành sức khỏe triển khai trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên ông đảm nhiệm "vai kép" này. Trong sự nghiệp của mình, GS.TS, bác sĩ chuyên khoa II, Phạm Văn Lình từng đồng thời giữ chức Hiệu trưởng kiêm Giám đốc bệnh viện tại 2 đơn vị công lập lớn là Đại học Y Dược Huế và Đại học Y Dược Cần Thơ.

Lễ công bố quyết định diễn ra chiều 11/5 với sự tham dự của lãnh đạo đơn vị quản lý, nhà trường cùng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện (Ảnh: Phương Lan).

Theo lãnh đạo HIU, việc kiện toàn nhân sự nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của bệnh viện, đồng thời hoàn thiện mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo và cơ sở khám chữa bệnh.

Định hướng này cũng bám sát với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp về: thúc đẩy liên kết giữa bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo.

Lâu nay, bài toán lớn nhất của đào tạo y khoa là sự tách rời giữa lý thuyết tại trường và thực hành tại bệnh viện. Khi người đứng đầu nhà trường trực tiếp điều hành bệnh viện thực hành, các nguồn lực sẽ được điều phối tập trung hơn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Phạm Văn Lình cho biết bệnh viện đại học là mô hình có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nhân lực y tế, khi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và điều trị được đặt trong cùng một hệ thống vận hành.

GS Lình nhấn mạnh: "Sinh viên và học viên có thêm cơ sở thực hành chuẩn mực để nâng cao kết quả thực hành".