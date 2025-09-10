Hành trình ý nghĩa Lifebuoy đồng hành cùng học sinh vùng cao Điện Biên

Ngày tựu trường sau nhiều khó khăn

Chỉ vài tuần trước ngày khai giảng, Điện Biên vừa trải qua đợt lũ quét khiến nhiều bản làng và điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề. Ngoài những thiệt hại về nhà cửa, đường xá thì tại Mường Luân, cơ sở vật chất của nhiều lớp học cũng bị xuống cấp nặng nề sau thiên tai, khiến việc dạy và học gặp không ít khó khăn.

Trong bối cảnh đó, lễ khai giảng năm học 2025-2026 mang một ý nghĩa đặc biệt. Tiếng trống trường vang lên trong sân trường vừa được chỉnh trang, cùng với sự háo hức của học sinh và cảm giác yên tâm hiện rõ trên gương mặt thầy cô, phụ huynh.

Ca sĩ Đông Nhi - Đại sứ nhãn hàng Lifebuoy - trao quà cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Mường Luân trong ngày lễ khai giảng (Ảnh: Lifebuoy).

Sự đồng hành kịp thời

Thấu hiểu những khó khăn đó của người dân Điện Biên, đại diện Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy cùng các cơ quan giáo dục đã cùng chung tay góp phần cải tạo lại hệ thống cơ sở vật chất tại trường, trao tặng những phần quà nhỏ cho các em học sinh. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp học sinh có môi trường học tập an toàn, sạch khỏe, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Thầy cô và các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân trong buổi lễ khai giảng (Ảnh: Lifebuoy).

Niềm vui từ những món quà nhỏ

Không khí khai giảng thêm rộn ràng khi hàng trăm phần quà được gửi đến học sinh: vở viết, bút thước, màu vẽ cùng những sản phẩm giúp các em giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân nhận những phần quà từ nhãn hàng Lifebuoy (Ảnh: Lifebuoy).

Những món quà tuy nhỏ, nhưng đã góp thêm động lực để các em bước vào năm học mới với tâm thế tự tin hơn.

Gắn bó lâu dài với trường lớp sạch khỏe

Ca sĩ Đông Nhi - Đại sứ nhãn hàng Lifebuoy - chia sẻ: “Khi đặt chân đến Điện Biên, cụ thể là Mường Luân này, nơi thượng nguồn sông Mã mà Nhi từng học trong sách giáo khoa, Nhi càng thấy biết ơn những người ngày đêm tiếp sức cho các em được đến trường. Từ mái trường này, từ những kiến thức được truyền đạt, từ tình nghĩa thầy cô bè bạn, các em sẽ lớn lên, bay cao bay xa cùng những ước mơ đẹp đẽ nhất”.

Ca sĩ Đông Nhi giao lưu cùng các em học sinh trong ngày lễ khai giảng (Ảnh: Lifebuoy).

Không chỉ dừng ở việc xây dựng, những hoạt động như lắp đặt hệ thống rửa tay, hướng dẫn học sinh giữ vệ sinh cũng góp phần hình thành thói quen quan trọng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm có thể lây qua vi khuẩn, virus. Đây là bước đi nhỏ nhưng bền vững, giúp trẻ em duy trì sức khỏe tốt trong suốt quá trình học tập.

Ý nghĩa vượt ra ngoài một buổi lễ

Với thầy cô, lớp học khang trang hơn đồng nghĩa với việc dạy học thuận lợi hơn; với phụ huynh, là sự yên tâm khi con đến trường; với học sinh, là cảm giác được quan tâm, dù ở một vùng xa xôi.

Tập thể thầy cô và các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân tại buổi lễ khai giảng (Ảnh: Lifebuoy).

Không khí khai giảng ở trường Mường Luân vì thế không chỉ khởi đầu cho một năm học mới, mà còn nhắc nhở rằng tri thức và sức khỏe luôn cần đi cùng nhau, làm nền tảng để trẻ học tập trọn vẹn và nuôi dưỡng ước mơ.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Mường Luân đã khép lại trong niềm vui giản dị nhưng ý nghĩa. Nhờ sự chung tay của Unilever Việt Nam và nhãn hàng Lifebuoy cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất cho nhà trường, con đường đến lớp của học sinh nơi đây trở nên vững vàng hơn.

Đây không đơn thuần là một ngày khai giảng, mà còn là khởi đầu mới cho hàng trăm em nhỏ vùng cao - một khởi đầu sạch khỏe, an toàn và nhiều hy vọng.