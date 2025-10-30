Hành trình đại học bắt đầu từ tình thương gia đình

Đây là dịp đặc biệt để phụ huynh gặp gỡ đội ngũ chuyên môn, tìm hiểu sâu hơn về cách RMIT đồng hành cùng sinh viên trong hành trình học tập, đồng thời cùng chia sẻ niềm tự hào khi con bước vào cánh cửa đại học.

Niềm vui tuần lễ nhập học, nơi hành trình mới bắt đầu không chỉ với sinh viên, mà còn cả với gia đình (Ảnh: RMIT).

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, đã gửi lời chào mừng đến phụ huynh và gia đình tân sinh viên tham dự buổi lễ tại cơ sở Nam Sài Gòn. Ông nhấn mạnh hành trình 25 năm của Đại học RMIT tại Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển và bày tỏ sự tự hào với cộng đồng vững mạnh, đề cao sự xuất sắc, đổi mới và con người mà trường, sinh viên và phụ huynh đã cùng nhau xây dựng.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, gửi lời chào mừng đến phụ huynh của tân sinh viên (Ảnh: RMIT).

Trong khuôn khổ chương trình, phụ huynh được lắng nghe chia sẻ từ giảng viên và các bộ phận hỗ trợ sinh viên, giúp hiểu rõ hơn về phương pháp sư phạm 3A đặc trưng của trường - Active (chủ động), Applied (ứng dụng) và Authentic (chân thật).

Phó giáo sư Nguyễn Thanh Bình, Quyền Phó chủ nhiệm nhóm bộ môn Kinh tế và Tài chính, phụ trách giảng dạy và học tập, Đại học RMIT, chia sẻ về triết lý giảng dạy tại cơ sở Nam Sài Gòn (Ảnh: RMIT).

Đại diện bộ phận Kết nối phụ huynh giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và gia đình tại cơ sở Hà Nội (Ảnh: RMIT).

Phiên tọa đàm “Chuyển tiếp lên đại học: Cách duy trì giao tiếp giữa phụ huynh và sinh viên” với sự góp mặt của đại diện sinh viên và bộ phận Chăm sóc sức khỏe và tâm lý (Ảnh: RMIT).

Triển lãm “25 năm kết nối qua các thế hệ” kể lại những câu chuyện qua hình ảnh và ký ức (Ảnh: RMIT).

Một trong những khoảnh khắc xúc động của chương trình là hoạt động “Lời chúc từ trái tim”. Tại đây, phụ huynh gửi gắm những lời nhắn gửi cho hành trình sắp tới của con.

Những lời chúc yêu thương gửi gắm niềm tin và hy vọng của cha mẹ đến các con trong hành trình mới (Ảnh: RMIT).