Hành trình đại học bắt đầu từ tình thương gia đình
(Dân trí) - Trong không khí kỳ học mới và kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam, Đại học RMIT tổ chức sự kiện “Chào mừng phụ huynh và gia đình tân sinh viên” tại cơ sở Hà Nội và Nam Sài Gòn, thu hút hàng trăm phụ huynh tân sinh viên tham gia.
Đây là dịp đặc biệt để phụ huynh gặp gỡ đội ngũ chuyên môn, tìm hiểu sâu hơn về cách RMIT đồng hành cùng sinh viên trong hành trình học tập, đồng thời cùng chia sẻ niềm tự hào khi con bước vào cánh cửa đại học.
Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, đã gửi lời chào mừng đến phụ huynh và gia đình tân sinh viên tham dự buổi lễ tại cơ sở Nam Sài Gòn. Ông nhấn mạnh hành trình 25 năm của Đại học RMIT tại Việt Nam là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển và bày tỏ sự tự hào với cộng đồng vững mạnh, đề cao sự xuất sắc, đổi mới và con người mà trường, sinh viên và phụ huynh đã cùng nhau xây dựng.
Trong khuôn khổ chương trình, phụ huynh được lắng nghe chia sẻ từ giảng viên và các bộ phận hỗ trợ sinh viên, giúp hiểu rõ hơn về phương pháp sư phạm 3A đặc trưng của trường - Active (chủ động), Applied (ứng dụng) và Authentic (chân thật).
Một trong những khoảnh khắc xúc động của chương trình là hoạt động “Lời chúc từ trái tim”. Tại đây, phụ huynh gửi gắm những lời nhắn gửi cho hành trình sắp tới của con.