Hành trình chuyển đổi số của trường đại học có 120.000 sinh viên

Kỳ nhập học “không giấy tờ” đầu tiên tại Đại học Thái Nguyên

Năm học 2025-2026, tân sinh viên Đại học Thái Nguyên trải nghiệm nhập học hoàn toàn khác. Thay vì xếp hàng nộp hồ sơ giấy, các bạn chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng TNU-ID. Theo đó, ảnh thẻ, thông tin cá nhân và minh chứng chính sách đã được số hóa trước, dữ liệu tự động đối chiếu, thẻ sinh viên in sẵn, lịch học hiển thị ngay trên tài khoản.

Những sinh viên đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn có thể hoàn tất thủ tục và nhận lịch học ngay trong ngày đầu tiên. Nhờ đó, sinh viên có thời gian tham quan trường, gặp gỡ thầy cô và tham gia các hoạt động chào đón.

Với hơn 21.770 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025, trong đó hơn 20.500 ở bậc đại học, mô hình nhập học không giấy tờ thể hiện quyết tâm của Đại học Thái Nguyên trong việc mang đến trải nghiệm hiện đại, nhân văn, đồng thời hỗ trợ sinh viên nhanh chóng ổn định đời sống học tập và ký túc xá.

Tái cấu trúc toàn diện để kiến tạo mô hình Đại học số

Đại học Thái Nguyên - với vai trò là đại học vùng trung du - miền núi phía Bắc - quản lý 7 trường đại học thành viên, 1 trường cao đẳng và nhiều đơn vị trực thuộc.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cho biết: “Không chỉ là việc số hóa học liệu, tự động hóa quy trình quản trị hay áp dụng các ứng dụng kỹ thuật số mà đó còn là quá trình tái hình dung phương thức lãnh đạo, giảng dạy, quản trị và nghiên cứu trên nền tảng công nghệ số”.

Ứng dụng số tạo ra nhiều thay đổi cho sinh viên Đại học Thái Nguyên (Ảnh: Trường cung cấp).

Theo thầy Hùng, với định hướng “lấy sinh viên làm trung tâm, giảng viên là hạt nhân”, Đại học Thái Nguyên tập trung từng bước chuyển đổi phương thức lãnh đạo và cơ chế chính sách, cách thức giảng dạy và học tập bằng ứng dụng công nghệ số để cá thể hóa quá trình giảng dạy, số hóa tài liệu, học liệu và tạo trải nghiệm học tập liền mạch ở mọi lúc, mọi nơi. Song song, trường rà soát và chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chí quốc tế, tăng cường năng lực số và khả năng thích ứng thị trường lao động.

12 tháng - Bước chuyển chiến lược xây dựng Đại học Thái Nguyên số

Là đơn vị đồng hành cùng Đại học Thái Nguyên trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, ông Bùi Đình Thái, đại diện Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội), cho biết quy mô triển khai chuyển đổi số của trường rất lớn với hơn 100.000 sinh viên cùng hàng nghìn cán bộ, giảng viên.

“Việc số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình cho lượng người dùng lớn như vậy với 10 nền tảng, tích hợp gần 5.000 chức năng trong thời gian chỉ chưa đầy một năm là khối lượng công việc rất lớn”, ông Thái cho biết.

Yếu tố tạo nên lợi thế lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số của Đại học Thái Nguyên nằm ở sự đồng thuận và quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo - giảng viên. Khi trường đặt chuyển đổi số vào nhóm nhiệm vụ ưu tiên, toàn bộ quá trình triển khai trở nên liền mạch và đồng bộ.

Cái nhìn toàn diện về ứng dụng sinh viên số của Đại học Thái Nguyên (Ảnh: Trường cung cấp).

“Điều ấn tượng nhất với tôi là sự quyết liệt của lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, đặc biệt là ban giám đốc đại học. Thầy cô có tầm nhìn và quyết tâm rất lớn trong việc xây dựng đại học số, liên tục chỉ đạo sát sao thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng, hàng quý để rà soát tiến độ giữa đại học, các trường thành viên và Viettel”, ông Thái chia sẻ.

Ngoài việc làm chủ công nghệ, điều làm nên khác biệt là cách Viettel triển khai. Đội ngũ Viettel đi tới từng trường thành viên, từng đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên để phối hợp, lắng nghe quá trình sử dụng thực tế nhằm điều chỉnh phần mềm cho phù hợp. Lực lượng nhân sự Viettel sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp người dùng kể cả ngoài giờ và ngày nghỉ bởi thay đổi thói quen làm việc của hàng nghìn con người là yếu tố quyết định sự thành công của một dự án chuyển đổi số ở quy mô lớn.

Hiện tại, với sự đồng hành của Viettel, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thiện 10 hạng mục chuyển đổi số từ nền tảng quản lý hành chính tập trung gồm liên thông Trục Văn bản Quốc gia, quản lý nhân sự tiền lương; ERP (kế toán - tài sản - học phí), đến trục kết nối toàn đại học và kho dữ liệu dùng chung.

Khi mọi dữ liệu đã được liên thông, mọi quy trình được số hóa, ứng dụng sinh viên số (S-TNU) ra đời và trở thành một nền tảng duy nhất - nơi sinh viên Đại học Thái Nguyên học tập, rèn luyện, phản hồi và kết nối. Tất cả - chỉ trong một chạm.

Hành trình của Đại học Thái Nguyên cho thấy, khi quyết tâm đổi mới đi cùng đối tác công nghệ có năng lực đồng hành, một trường đại học có thể tạo ra những bước phát triển mang tính đột phá. Đại học Thái Nguyên đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành đại học số và hướng tới top 500 châu Á vào năm 2035.