Hàng chục nghìn học sinh dùng suất ăn từ nơi nghi “hô biến” thịt hết hạn

Sáng 29/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hoài Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ) cho biết ngày hôm qua trường đã phát đi thông báo về việc tạm ngưng tổ chức bán trú khi đơn vị cung cấp suất ăn tại trường bị báo chí phản ánh nghi đưa thịt hết hạn vào chế biến.

Thông báo tạm ngưng tổ chức bán trú của Trường THCS Huỳnh Tấn Phát - trường có hơn 2.000 học sinh sử dụng suất ăn từ nhà cung cấp bị nghi "hô biến" thịt quá hạn (Ảnh: H.B).

Theo hiệu trưởng nhà trường, với quan điểm đặt sức khỏe và sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, ngay sau khi nắm thông tin, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát đã chủ động làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn và có văn bản yêu cầu làm rõ các nội dung báo chí phản ánh.

Đồng thời, nhà trường quyết định tạm ngưng thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn trưa để chờ kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Liên quan đến hoạt động bán trú, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Tấn Phát thông tin, kể từ hôm nay, nhà trường tạm ngưng tổ chức bán trú và không tổ chức bữa ăn trưa tại trường cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh hỗ trợ bằng cách chủ động đưa đón học sinh ăn trưa tại nhà hoặc mang theo cơm cho các con với cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bà Hoài Bắc cho biết do chỉ còn hơn một tuần nữa là học sinh nghỉ Tết, nhà trường chưa thể đưa ra phương án ngay. Trong thời gian này, trường sẽ lên kế hoạch để phụ huynh tham gia khảo sát một số đơn vị, tìm nhà cung cấp mới.

Bà Bắc cho biết, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát có hơn 2.000 học sinh tham gia bán trú, sử dụng suất ăn từ nhà cung cấp SaGoFood thời gian qua.

Tương tự, từ hôm nay, khoảng 1.100 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng cũng tạm dừng ăn bán trú tại trường. Phụ huynh sẽ chủ động đưa đón và sắp xếp bữa ăn trưa cho con.

Động thái trên được đưa ra sau khi trường tiếp nhận thông tin trên báo chí về "Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TPHCM", trong đó có nội dung liên quan đến Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG là đơn vị đang cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh nhà trường.

Trước đó, Trường Tiểu học Tân Quy cũng đã ngưng sử dụng suất ăn xế từ chiều ngày 28/1 từ nhà cung cấp SaGoFood và thông báo tạm dừng công tác bán trú trong thời gian chờ hướng xử lý mới.

Học sinh sử dụng suất ăn từ nhà cung cấp SaGoFood (Ảnh: Hoài Nam).

Từ năm học 2023-2024 đến nay, học sinh của trường sử dụng suất ăn từ nhà cung cấp SaGoFood. Năm nay, trường có hơn 1.130 học sinh tham gia ăn bán trú tại trường.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, trong năm học này có ít nhất trên 20 trường tiểu học, THCS ở TPHCM (nhiều nhất ở khu vực quận 7 và Nhà Bè cũ) sử dụng suất ăn bán trú từ nhà cung cấp SaGoFood.

Chỉ riêng hơn 20 trường học này, khoảng 13.000 học sinh sử dụng suất ăn bán trú mỗi ngày từ nhà cung cấp này.

Trong đó, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát là trường có số học sinh tham gia bán trú đông nhất với trên 2.000 em. Các trường còn lại dao động từ 250 đến hơn 1.400 học sinh tham gia.