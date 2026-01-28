Hơn 1.100 học sinh dừng ngay ăn bán trú sau nghi vấn "hô biến" thịt hết hạn

Theo thông tin từ phụ huynh, đầu giờ chiều nay (28/1), họ nhận được thông báo từ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy về việc tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú.

Trường Tiểu học Tân Quy trong bữa ăn trưa ngày 28/1 (Ảnh: Hoài Nam).

Cụ thể, trong thời gian chờ kết quả điều tra về an toàn thực phẩm đối với Công ty An Phước Thắng SG (SagoFood) từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (Phòng PC03), nhà trường tạm ngừng ăn bán trú từ chiều 28/1 cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Nhà trường đề nghị phụ huynh có con em ăn bán trú chủ động sắp xếp thời gian đưa đón học sinh 2 buổi mỗi ngày, với giờ ra về buổi sáng lúc 10h30 và giờ vào học buổi chiều lúc 13h30 phút.

Trường hợp phụ huynh không thể sắp xếp đưa đón có thể chuẩn bị cơm cho học sinh và thông báo với giáo viên chủ nhiệm để nhà trường bố trí chỗ ăn, nghỉ phù hợp.

Đồng thời, phụ huynh phải cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thức ăn chuẩn bị cho con em mang đến trường.

Động thái này được Trường Tiểu học Tân Quy đưa ra sau khi phụ huynh phản ứng trước nghi vấn đơn vị cung cấp suất ăn cho trường là Công ty An Phước Thắng SG sử dụng thịt hết hạn, với quan điểm “không thối là được”.

Đại diện Trường Tiểu học Tân Quy cho biết, nhà trường đang phối hợp làm việc với các cơ quan quản lý liên quan để làm rõ sự việc. Trong thời gian cơ quan chức năng xác minh, trường tạm dừng tổ chức bán trú nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trường Tiểu học Tân Quy hiện có hơn 1.400 học sinh, trong đó hơn 1.100 em tham gia ăn bán trú tại trường.

Một phụ huynh chia sẻ hình ảnh khi họ tham gia kiểm tra bếp ăn (Ảnh: Hoài Nam).

Trước đó, vào năm 2023, tại Trường THCS Vân Đồn (quận 4 cũ) từng xảy ra vụ việc khoảng 60 học sinh bị đau bụng, nôn ói sau khi dùng bữa trưa tại trường; hiệu trưởng nhà trường sử dụng suất ăn giống học sinh cũng gặp triệu chứng tương tự. Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường thời điểm này là SagoFood.

Sau sự việc, nhà trường đã tạm ngưng tổ chức bán trú một ngày và chuyển sang sử dụng suất ăn của đơn vị cung cấp khác.