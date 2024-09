Hà Nội: Đầu tuần trường học bất ngờ ngập sâu, phụ huynh nháo nhác

Sáng nay (16/9), nhiều trường học ở Hà Nội bất ngờ phát đi thông báo học sinh có thể đến trường muộn hơn ngày thường do trường và một số khu dân cư bất ngờ ngập lụt.

"Kính gửi các bậc cha mẹ học sinh, do ảnh hưởng trời mưa nước ngập cổng trường và một số khu vực dân cư, các thầy cô giáo và học sinh nào đến trường, nhà trường vẫn tổ chức học trực tiếp bình thường.

Thầy cô và học sinh nào không đến được, thầy cô giáo sẽ hướng dẫn các con học trực tuyến. Hiện tại trời đang nắng lên, theo dõi nếu nước rút, học sinh đến học bình thường theo thời khóa biểu", Trường THCS Kim Giang nhắn đến toàn bộ phụ huynh học sinh trên enetViet.

Cổng trường học ngập sâu sau cơn mưa sáng nay khiến nhiều phụ huynh không kịp trở tay (Ảnh: X. Hùng).

Anh Nguyễn Trung Dũng (khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai) cho biết, 6h45 anh khoác áo mưa đưa hai con đi học.

Anh khá bất ngờ vì ngõ nhà mình vốn ngày thường thông thoáng nhưng nay mới sáng sớm đã tắc đường. Ngoài đường lớn, người người nối đuôi nhau đi kìn kìn trên vỉa hè.

Hơn 45 phút, ba bố con chật vật mãi mới vượt được 2km tới trường. Anh không tin vào mắt mình khi ngay cổng trường THCS của con gái lớn đã ngập gần ngang gối người lớn, sân trường cũng mênh mông nước. Đường vào trường tiểu học của con trai bé cũng ngập nửa bánh xe.

"Gần 10 năm nay, ngõ nhà tôi chưa bao giờ ngập. Sáng nay, nước ngập ngang nửa bắp chân, tôi đã thấy lạ. Đến trường các con, tôi không tin vào mắt mình bởi chỉ sau một trận mưa, nước ngập tới nửa bánh xe máy. May nhà trường linh hoạt cho các con vừa học trực tuyến vừa học trực tiếp", anh Dũng nói.

Gần chục năm qua, con ngõ này ở Thanh Xuân chưa bao giờ ngập như hôm nay (Ảnh: Ng. Sơn).

Sáng nay, một số trường học ở quận Thanh Xuân thông báo cho học trực tuyến. Học sinh nào đã đến trường, đồng thời nhà trường vẫn duy trì dạy trực tiếp.

Chị Cẩm Vân (Kim Giang, Thanh Xuân) cho biết sáng nay ba mẹ con xoay sở mãi vẫn không đến được trường.

Hơn 7h, Trường THCS Phan Đình Giót thông báo cho học sinh học trực tuyến, trong khi cậu con trai bé học trường khác lại không ngập, vẫn học trực tiếp. Chị trở tay không kịp vì phải thay đổi kế hoạch đưa đón hai con ngay đầu giờ sáng thứ hai.

Cổng trường THCS Kim Giang (Thanh Xuân) sáng nay mênh mông nước (Ảnh: X. Hùng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thu Hiền (khu tập thể Xã Đàn, quận Đống Đa) cho hay, mới sáng ra chị thấy trong nhóm Zalo lớp con mình xôn xao vì cổng trường tiểu học ngập ngang nửa bánh xe máy.

Nghe lời giáo viên chủ nhiệm, một số phụ huynh cho con quay về ngồi chờ xem nước có rút bớt không, một số phụ huynh vứt tạm xe ở vỉa hè gần đó, bồng con vào trường. "Nói chung hôm nay là ngày thứ 2 bất ổn vì mưa ngập", chị Hiền chia sẻ.

"Chỉ sau cơn mưa đêm qua, nước ngập quanh khu nhà tôi cao tới đầu gối khiến nhiều phụ huynh khó khăn trong việc đưa con đến trường", chị Nguyễn Thị Lê, khu đô thị An Khánh, Hoài Đức cũng chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, một số trường học và khu dân cư, nước đã rút dần vì trời ngớt mưa, một số nhà trường tiếp tục thông báo học sinh nào không còn bị ngập, nhà trường vẫn đón các con đến trường dù muộn.

Theo một số phụ huynh, có thể do đợt lũ lụt vừa qua, nước trên các kênh mương đã quá cao, các cống bị đất đá vùi lấp do lũ chưa kịp thông hết. Do đó, chỉ cần một trận mưa khiến nước dâng lên rất nhanh.

Được biết đợt lũ vừa qua, Hà Nội có hàng trăm trường không thể dạy học. Thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 13/9, toàn thành phố còn 153 trường học chưa thể đón học sinh đến trường học tập trực tiếp.

Trong số này, có 44 trường mầm non, 53 trường tiểu học, 40 trường trung học cơ sở, 16 trường trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 1 trường trực thuộc Sở GD&ĐT.