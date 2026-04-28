Hà Nội chính thức công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10

Theo đó, tỷ lệ chọi cao nhất là Trường THPT Yên Hòa, với khoảng 1/3,35. Năm 2026, THPT Yên Hòa tuyển 765 học sinh lớp 10 và nhận đăng ký 2.566 học sinh ở nguyện vọng 1.

Đứng thứ 2 danh sách tỷ lệ chọi là THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1/3. Trường này cũng tuyển 765 học sinh, nhận đăng ký 2.293 thí sinh nguyện vọng 1.

Các trường tiếp theo trong top 10 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi cao năm nay gồm: THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 1/2,67; Nhân Chính: 1/2,61; Kim Liên: 1/2,60; Phan Đình Phùng: 1/2,55; Trần Phú (Hoàn Kiếm): 1/2,19; Thăng Long: 1/2,18; Lê Quý Đôn – Đống Đa: 1/2,09; Việt Đức: 1/2,01.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, muộn nhất ngày 6/5 sẽ công bố thống kê số lượng nguyện vọng vào các trường THPT. Việc Sở công bố sớm giúp thí sinh chủ động nắm thông tin trước kỳ nghỉ lễ dài.

Chi tiết tỷ lệ chọi vào các trường THPT trên địa bàn Hà Nội năm nay:

Số liệu tỷ lệ chọi dựa trên số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Tuy nhiên, theo số liệu hàng năm, trong số này nhiều em đỗ vào các trường THPT chuyên của Sở GD&ĐT, trường chuyên thuộc các trường đại học quản lý nên tỷ lệ chọi sẽ hạ nhiệt hơn so với con số thống kê ban đầu.

Thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9, tăng 20.000 học sinh so với năm học trước. Đây là số học sinh cao kỷ lục nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

Cụ thể: Năm 2025, toàn thành phố có 103.000 học sinh dự thi. Năm 2024: 105.000. Năm 2023: 104.000. Năm 2022: 107.000. Năm 2021: 101.000. Năm 2020: 107.000.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 diễn ra ngày 30 và 31/5 tới.

Thí sinh có nguyện vọng thi chuyên tiếp tục làm bài thi vào ngày 1/6.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến hết thời gian quy định (10-17/4), toàn thành phố có khoảng 130.000 học sinh THCS đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm nay.

Với tổng số học sinh lớp 9 toàn thành phố năm 2026 khoảng 147.000 em, như vậy ước tính có 17.000 học sinh THCS không thi vào lớp 10 và có định hướng khác như học nghề, học trường tư...