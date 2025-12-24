Giáo viên mầm non sẽ được giảm giờ dạy, tính công trông trẻ buổi trưa

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Dự thảo này dự kiến thay thế Thông tư 48 ban hành năm 2011 với nhiều điều chỉnh về định mức giờ dạy, chế độ kiêm nhiệm và quy đổi hoạt động chuyên môn.

Thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là điều chỉnh định mức giờ dạy trực tiếp của giáo viên. Theo quy định hiện hành, giáo viên dạy lớp học 2 buổi/ngày phải dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày.

Tuy nhiên, tại dự thảo mới, con số này được đề xuất giảm xuống còn 5 giờ 30 phút. Đối với giáo viên dạy lớp 1 buổi/ngày, định mức vẫn giữ nguyên là 4 giờ/ngày.

Tiết học STEAM của trẻ tại Trường Mầm non Vàng Anh, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn)

Dự thảo mới cũng tách biệt rõ ràng hai việc đón trả trẻ và dạy trực tiếp, tức giờ dạy trực tiếp chỉ là thời gian giảng dạy trên lớp, không bao gồm thời gian đón và trả trẻ.

Tổng thời gian thực hiện các hoạt động nghề nghiệp được quy định đảm bảo 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần, bao gồm: dạy trực tiếp, chuẩn bị bài, đón trả trẻ và các công việc chuyên môn khác.

Một nội dung mới hoàn toàn so với quy định hiện hành là việc đưa hoạt động trông trẻ buổi trưa vào danh mục quy đổi giờ dạy.

Theo dự thảo, giáo viên tham gia trông trẻ buổi trưa, nếu chưa được nhận tiền thù lao, sẽ được tính quy đổi không quá 2 giờ dạy mỗi buổi. Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào số lượng trẻ ở lại bán trú và thời gian thực tế để xác định mức quy đổi cụ thể sau khi thống nhất trong nhà trường.

Nhiều hoạt động chuyên môn khác được tính tương đương giờ dạy thực tế. Cụ thể, giáo viên được cử đi dạy tăng cường tại trường khác, dạy minh họa tại buổi sinh hoạt chuyên môn, làm báo cáo viên tập huấn hoặc làm giám khảo các hội thi cấp trường đều được tính quy đổi sang giờ dạy.

Về thời gian nghỉ hằng năm, dự thảo quy định giáo viên mầm non được nghỉ hè, nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Một điểm mới nổi bật khác trong dự thảo là việc giải quyết quyền lợi khi thời gian nghỉ hè trùng với nghỉ thai sản. Theo đó, trường hợp giáo viên nữ có giai đoạn nghỉ hè trùng với nghỉ thai sản, cô giáo sẽ được nghỉ hè trước hoặc sau khi nghỉ thai sản.

Nếu tổng số ngày nghỉ hè ngoài thời gian thai sản ít hơn số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động, giáo viên sẽ được nghỉ bù thêm một số ngày theo thỏa thuận với hiệu trưởng.

Dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non dự kiến có hiệu lực thi hành từ năm 2026.