Giáo dục AI: Chìa khóa để không bị tụt lại trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo

Đầu tháng 5, hơn 250 CEO từ các tập đoàn hàng đầu của Mỹ, trong đó có Microsoft, Adobe, IBM, Uber và LinkedIn, đã ký một thư ngỏ kêu gọi bắt buộc giảng dạy AI và khoa học máy tính ở bậc phổ thông.

Một nghiên cứu từ Viện Brookings cho thấy học sinh tiếp cận các khóa học khoa học máy tính chất lượng cao tại trung học tăng khả năng được tuyển dụng lên 2,6 điểm phần trăm và thu nhập hàng năm khoảng 8% ở tuổi 24. Ngoài ra, việc phổ cập giáo dục AI và khoa học máy tính có thể mở ra tiềm năng kinh tế lên tới 660 tỷ USD mỗi năm cho người lao động Mỹ, đồng thời thu hẹp khoảng cách thu nhập và kỹ năng giữa các nhóm dân cư.

Đưa AI vào nội dung giảng dạy hiện là xu hướng của nhiều trường đào tạo trên thế giới (Ảnh: FPT Education).

Không chỉ Mỹ, Trung Quốc từ lâu cũng đã xem việc đào tạo AI như một vũ khí chiến lược. Bộ Giáo dục nước này đã ban hành hai văn bản quan trọng là Hướng dẫn giáo dục AI phổ thông trong trường phổ thông và Hướng dẫn sử dụng AI tạo sinh nội dung trong trường phổ thông (2025) nhằm thúc đẩy giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc.

Hai văn bản đặt nền móng cho việc xây dựng một hệ thống giáo dục AI toàn diện, áp dụng mô hình đào tạo "xoắn ốc" từ tiểu học đến trung học phổ thông. Mục tiêu là phát triển năng lực tư duy đổi mới, tư duy phản biện, hợp tác với AI và ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh. Đồng thời, các quy định nghiêm ngặt được đưa ra nhằm kiểm soát việc sử dụng AI trong môi trường học đường, như cấm học sinh sử dụng nội dung do AI tạo ra để nộp bài tập và giáo viên không được dùng AI để thay thế vai trò giảng dạy chính.

Chương trình đào tạo triển khai theo mô hình "xoắn ốc", tức học sinh sẽ tiếp cận kiến thức AI từ mức độ nhận thức ban đầu, sau đó nâng dần lên hiểu biết kỹ thuật và cuối cùng là thực hành sáng tạo hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng, tư duy và giá trị. Các trường đại học hàng đầu Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Đại học Nhân dân Trung Quốc và Đại học Giao thông Thượng Hải đã công bố kế hoạch mở rộng tuyển sinh và triển khai các khóa học về AI.

Việc đưa AI vào giảng dạy ở bậc phổ thông là để hình thành sớm nền tảng tư duy công nghệ cho thế hệ tương lai. Còn ở bậc học cao hơn như đại học và sau đại học, theo TS. Trần Quang Huy, Trưởng ban Đào tạo Viện Quản trị & Công nghệ FSB - đơn vị đào tạo các chương trình Sau Đại học trường Đại học FPT cho biết, việc đào tạo AI ở các cấp này không dừng ở “hiểu công nghệ” mà còn hướng đến việc biết sử dụng công nghệ để tăng năng suất, hiệu quả công việc.

Cũng theo TS. Trần Quang Huy, nắm bắt xu hướng đào tạo AI của các trường trên thế giới, tại Việt Nam, các cơ sở đào tạo cũng bắt đầu bước vào cuộc đua nhân lực AI. Trong đó, FSB cũng đang triển khai đào tạo các chương trình sau đại học tích hợp AI. Trong đó bao gồm chương trình đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh định hướng tích hợp AI (SeMBA in AI) và Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm định hướng chuyên sâu AI được triển khai đào tạo tại các cơ sở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ.

FSB tích hợp công nghệ AI và thực tế ảo (VR) vào giảng dạy Thạc sĩ Quản trị kinh doanh nhằm giúp học viên làm quen với việc ứng dụng công nghệ AI (Ảnh: FPT Education).

SeMBA in AI không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quản trị, kinh doanh mà còn trang bị kỹ năng ứng dụng AI vào từng khía cạnh điều hành, hoạt động của doanh nghiệp, từ tài chính, marketing, khởi nghiệp đến trải nghiệm khách hàng. Khác với các chương trình truyền thống, SeMBA in AI sử dụng phương pháp mô phỏng kinh doanh (simulation), phân tích bài toán quản trị kinh doanh thực tế từ các doanh nghiệp giúp học viên rèn kỹ năng tư duy phản biện, ra quyết định.

Trong khi đó, chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm định hướng chuyên sâu AI (MSE AI) trang bị kiến thức công nghệ chuyên sâu và các kỹ năng xây dựng, phát triển các sản phẩm AI, dẫn dắt các dự án công nghệ. Điểm nổi bật của MSE AI là cơ hội thực hành dự án liên quan đến AI và phân tích dữ liệu cùng với đội ngũ giảng viên, chuyên gia tại FPT.

