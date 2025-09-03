Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 1887/QĐ-TTg.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3/9.

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Ảnh: VNUHCM).

Ông Vũ Hải Quân sinh năm 1974, tại Ninh Bình.

Ông tốt nghiệp Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 1996.

Từ năm 2001 đến 2005, ông Vũ Hải Quân làm nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Tổng hợp Trento, Ý và đạt học vị tiến sĩ.

Sau đó, tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường ĐH Leuven, Bỉ.

Tháng 2/2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) tại Đại học Tổng hợp Leuven, Bỉ.

Trở về nước năm 2007, ông Vũ Hải Quân lần lượt giữ nhiều chức vụ như Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC và trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILab, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Tháng 10/2017, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Tháng 1/2021, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.