FPT Schools phối hợp Sở GD&ĐT Hải Phòng khởi động dự án đào tạo AI có trách nhiệm

Hội thảo tập huấn với chủ đề "Day of AI Vietnam: Học tập và giảng dạy trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm" nằm trong chuỗi sự kiện thuộc chương trình Day of AI Vietnam - một sáng kiến giáo dục của FPT Schools hợp tác cùng Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) nhằm phổ cập miễn phí về trí tuệ nhân tạo (AI) cho hàng triệu giáo viên và học sinh Việt Nam.

Hội thảo tập huấn với chủ đề "Day of AI Vietnam: Học tập và giảng dạy trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm" (Ảnh: BTC).

Từ năm học 2025-2026, FPT Schools khởi động chương trình Day of AI Vietnam, bao gồm chuỗi các hoạt động phi lợi nhuận được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm phổ cập tri thức về AI có trách nhiệm (Responsible AI) tới thầy cô và các em học sinh.

Điểm khác biệt cốt lõi của chương trình là thay vì dạy sử dụng các công cụ AI, chương trình cung cấp cho giáo viên và học sinh các khái niệm kỹ thuật và vấn đề đạo đức đằng sau các công cụ này.

Chuyên gia công nghệ Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Trải nghiệm công nghệ Khối giáo dục FPT (Tập đoàn FPT), Giám đốc Day of AI Vietnam, cho biết: “Thông qua chương trình, chúng tôi kỳ vọng kiến tạo nền tảng tư duy vững chắc cho học sinh Việt Nam, hướng tới xây dựng một thế hệ công dân tương lai có đủ kiến thức, kỹ năng và nhận thức đạo đức để không chỉ thích ứng mà còn chủ động định hình một thế giới đang ngày càng thông minh hơn”.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Giám đốc Trải nghiệm công nghệ Khối giáo dục FPT (Tập đoàn FPT), Giám đốc Day of AI Vietnam, chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Hải Phòng là địa phương đầu tiên hợp tác cùng FPT triển khai chương trình. FPT Schools đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ chia sẻ miễn phí 1 triệu tài khoản học AI miễn phí trên nền tảng học trực tuyến Coursera. Riêng tại Hải Phòng, chương trình sẽ cấp 50.000 tài khoản cho học sinh và giáo viên.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Hoàng Anh - Đại diện Sở GD&ĐT Thành phố Hải Phòng cho biết: “Giáo dục cần trang bị cho học sinh tư duy số, năng lực số, khả năng sáng tạo, cùng các giá trị nhân văn và đạo đức để sử dụng AI. Day of AI chính là công cụ quan trọng giúp cán bộ quản lý, giáo viên tiếp cận chuẩn mực quốc tế về AI.

Buổi tập huấn hôm nay không chỉ đơn thuần là một khóa học, mà còn là một cam kết mạnh mẽ của ngành giáo dục Hải Phòng, sẵn sàng đồng hành cùng học sinh vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội để bước vào tương lai số”.

Ông Đặng Hoàng Anh - Đại diện Sở GD&ĐT Thành phố Hải Phòng - phát biểu đề dẫn hội thảo (Ảnh: BTC).

Hội thảo tập huấn đã cung cấp kiến thức nền tảng, học liệu cũng như phương pháp tích hợp AI trong giảng dạy cho gần 270 giáo viên tiêu biểu đến từ các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên địa phương. Sau tập huấn, đây sẽ trở thành lực lượng nòng cốt triển khai các lớp học Day of AI Vietnam cho học sinh Hải Phòng.

Các thầy cô giáo đã được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia công nghệ FPT, cũng như được hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của trường THCS và THPT FPT Hải Phòng.

Hệ thống lý thuyết và bài tập thực hành sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với cả những người không chuyên về công nghệ. Bài giảng được Việt hóa, điều chỉnh và bổ sung từ tài liệu Day of AI quốc tế, chia thành các module (cụm) phù hợp với cấp học và độ tuổi, phù hợp để các thầy cô dùng làm học liệu giảng dạy, minh hoạ trực quan ngay trong các tiết học về tin học, công nghệ, STEM…

TS. Phạm Hồng Khoa, Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng - phát biểu tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Trước đó, FPT Schools đã tiên phong đưa AI tích hợp vào chương trình đào tạo tăng cường cho 100% học sinh trong toàn hệ thống từ năm 2023.

Với việc triển khai mạnh mẽ chương trình Day of AI Vietnam, FPT Schools kỳ vọng đồng hành cùng các thầy cô giáo lan tỏa tri thức về AI một cách đúng đắn, để học sinh Việt Nam không chỉ được tiếp cận sớm với AI mà còn làm chủ được công nghệ này, rèn luyện tư duy phản biện, ý thức đạo đức và trách nhiệm khi sử dụng AI.

Thành lập năm 2013, FPT Schools là hệ thống giáo dục chất lượng cao của Tập đoàn FPT, đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Cần Thơ… và dự kiến tiếp tục mở rộng trên cả nước.

Ngoài chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, FPT Schools còn triển khai đào tạo tăng cường, tập trung vào ba trụ cột khác biệt: chương trình công nghệ, chương trình tiếng Anh và năng lực toàn cầu, cùng chương trình phát triển cá nhân.

Với thông điệp “Trải nghiệm để trưởng thành”, FPT Schools mang đến môi trường giáo dục chất lượng cao, giúp học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, năng lực công nghệ, kỹ năng sáng tạo và tư duy độc lập. Học sinh FPT Schools được tạo điều kiện thuận lợi để học tập vượt trội, tiếp cận công nghệ tiên tiến, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc, vững vàng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số.