Đừng để mâm cỗ Trung thu ở trường học trở thành cuộc đua ngầm giữa các lớp

Anh Bùi, phụ huynh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM, chia sẻ băn khoăn khi dự hội thi “Vui hội Trăng Rằm" được tổ chức tại trường tuần qua.

Chương trình có 2 hoạt động là thi trưng bày mâm ngũ quả cho học sinh khối 3,4,5 và thi thiết kế - trang trí lồng đèn dành cho học sinh khối 1, 2.

Trong đó, hoạt động trưng mâm ngũ quả có sự tham gia của 3 học sinh, giáo viên chủ nhiệm và 2 cha mẹ học sinh ở mỗi lớp. Hoạt động còn lại có 3 học sinh, giáo viên chủ nhiệm và 1 cha mẹ học sinh ở mỗi lớp.

“Đến sự kiện, tôi ngỡ ngàng khi mâm ngũ quả được trưng bày đồ sộ. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn to nhỏ về việc thuê dịch vụ làm mâm cỗ với chi phí lên đến vài triệu đồng”, anh Bùi chia sẻ.

Một mâm ngũ quả tại hội thi “Vui hội Trăng Rằm" do Liên đội Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM tổ chức (Ảnh: PHCC).

Theo vị phụ huynh, trước kia, hoạt động của trường tổ chức rất giản dị mà vẫn ý nghĩa. Song, khoảng 2 năm trở lại đây, để có mâm quả được xem là đẹp - độc - lạ, giành giải cao, không ít lớp đã huy động số tiền lớn.

“Với các gia đình khó khăn, khoản đóng góp này trở thành gánh nặng, làm mất đi sự thoải mái vốn có trong một hoạt động tập thể vui tươi. Hoặc lớp này nhìn lớp khác rồi chạy theo thành tích để các con không buồn vì mâm ngũ quả lớp mình quá bình thường", anh Bùi nói.

Mặt khác, phụ huynh cho rằng mâm ngũ quả truyền thống mang thông điệp về sự sum vầy, biết ơn và lòng thành kính. Nhưng khi hình thức được đặt lên hàng đầu, trẻ em lại dễ hiểu rằng giá trị nằm ở sự đắt đỏ, to lớn, thay vì những ý nghĩa tinh thần.

Phụ huynh cho rằng những mâm cỗ cả triệu đồng tạo áp lực lên phụ huynh, trở thành những cuộc đua ngầm (Ảnh: PHCC).

Tương tự, phụ huynh Minh Kiều cùng quan điểm và cho rằng một mâm ngũ quả đúng nghĩa không nhất thiết phải cầu kỳ hay xa xỉ, nên sử dụng các đặc sản quê hương, đất nước để các em biết đến truyền thống nhiều hơn.

“Khi phụ huynh và nhà trường cùng hướng đến sự truyền thống, giản dị, học sinh mới thực sự cảm nhận được nét đẹp trong văn hóa và thấm thía bài học về sự chân thành”, phụ huynh nhấn mạnh.

Hai phụ huynh cũng cho biết khi mâm cỗ lớn, nhiều khi học sinh không sử dụng hết gây lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, cho hay Hội thi “Vui hội Trăng Rằm" do Liên đội trường phát động nhằm giúp học sinh ôn lại truyền thống và ý nghĩa của ngày tết Trung Thu, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh vui trung thu cùng bạn bè, cũng như tạo sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

Đây cũng là dịp tạo điều kiện cho các em tham gia hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Bà cho hay, hoạt động này được tổ chức hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện của học sinh, phụ huynh. Với phần thi mâm ngũ quả, giáo viên hướng dẫn học sinh trưng bày và trình bày ý nghĩa mâm quả các em tự tay làm.

Phụ huynh tham gia hỗ trợ trang trí thêm không gian như: tự tỉa trái cây, kết lá dừa, mang dụng cụ trang trí của nhà vào điểm thêm cho phần trang trí nên không tốn chi phí cho hoạt động này.

Ban giám khảo chỉ chấm phần giáo viên và học sinh làm là chủ yếu, những phần do phụ huynh đầu tư chỉ là trang trí thêm, không ảnh hưởng đến hội thi.

Riêng phần trái cây của mâm quả do các mạnh thường quân của lớp ủng hộ, tùy vào khả năng của cha mẹ học sinh mỗi lớp.

Phụ huynh cùng tham gia hoạt động trưng bày mâm ngũ quả với học sinh, giáo viên (Ảnh: PHCC).

Tuy nhiên, thực tế khi tổ chức có một số lớp phần trái cây nhiều hơn so với yêu cầu chung nên nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và điều chỉnh để giúp cho hoạt động này vẫn duy trì và thể hiện đúng tinh thần ý nghĩa của hội thi.

“Sau hoạt động trên, nhà trường cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh và học sinh. Đây là hoạt động thường niên, đem lại giá trị ý nghĩa, học sinh và phụ huynh khi tham gia đều rất hứng thú. Sau khi tổ chức, các lớp cho học sinh phá cỗ ngay tại lớp nên không gây bất kỳ sự lãng phí nào”, bà Nguyệt cho hay.

Hiệu trưởng nhấn mạnh nhà trường sẽ xem xét và điều chỉnh trong công tác tổ chức cho các lần sau.

* Tên phụ huynh đã được thay đổi