Đưa di sản tư liệu thế giới Ma Nhai ở Đà Nẵng vào chương trình dạy học

UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt đề án quảng bá và phát huy giá trị di sản tư liệu Ma Nhai tại di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Thành phố đề ra 2 giai đoạn để thực hiện đề án trong thời gian từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Ma Nhai là hệ thống văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm được khắc trên vách đá và hang động (Ảnh: Hoài Sơn).

Giai đoạn 1 sẽ tập trung bảo tồn, phục chế, số hóa tư liệu Ma Nhai; xây dựng hệ thống thuyết minh thông minh, sản xuất phim quảng bá, sách ảnh đa ngôn ngữ, phim 3D Mapping.

Ở giai đoạn này, thành phố sẽ đưa nội dung, kiến thức về Ma Nhai vào chương trình giáo dục địa phương (35 tiết/lớp/năm học, cấp THCS và THPT).

Giai đoạn 2 sẽ gắn phát huy giá trị Ma Nhai với du lịch, đầu tư chiếu sáng mỹ thuật, xây dựng bảo tàng ảo, kiểm kê và phục chế toàn bộ di tích và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo tồn, quảng bá di sản.

Ma Nhai tại Ngũ Hành Sơn là một hệ thống gồm 78 văn bản bằng chữ Hán và chữ Nôm (Hán Nôm) được khắc trên vách đá và hang động, với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua, quan triều Nguyễn, cao tăng, trí thức, có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ XVII đến thế kỷ XX.

Năm 2023, UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc) đã công nhận Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.