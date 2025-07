Điểm sàn giảm thấp kỷ lục, cẩn thận… trượt đại học

Mùa tuyển sinh năm 2025, điểm sàn của hàng loạt trường đại học trong cả nước có xu hướng giảm, đặc biệt ở nhiều ngành nghề chứng kiến mức điểm sàn giảm chưa từng có từ 5 đến 7 điểm. Nhiều ngành nghề ở một số trường có mức điểm sàn thấp kỷ lục.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) có mức điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 dao động từ 16 đến 24 điểm. Mức điểm tương đương với năm 2024 nhưng điểm sàn nhiều ngành giảm từ 0,5 đến 6 điểm.

Điểm sàn vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) có ngành giảm tới 6 điểm (Ảnh: N.T).

Điểm sàn ngành khoa học dữ liệu giảm mạnh nhất từ 24 xuống chỉ còn 18 điểm. Ngành trí tuệ nhân tạo, nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) và ngành công nghệ thông tin (chương trình tăng cường tiếng Anh) điểm sàn cũng giảm đến 4 điểm, còn 20 điểm.

Mức điểm sàn giảm mạnh nhất ở ngành thú y, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM giảm đến 7 điểm.

Mức điểm sàn của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng gây bất ngờ khi giảm không phanh. Năm 2024, mức điểm sàn vào trường từ 20 đến 21 thì năm nay giảm xuống trong mức từ 15 đến 19 điểm, có nhiều ngành có điểm sàn giảm đến 5 điểm.

Theo dự báo của trường này, điểm chuẩn năm có thể giảm từ 1,5 đến 2 điểm, so với năm 2024. Một số ngành như ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật, Nga… mức giảm có thể cao hơn. Năm 2024, thí sinh phải đạt trung bình khoảng 9,7 điểm/môn mới trúng tuyển ngành sư phạm tiếng Anh và sư phạm tiếng Trung Quốc, năm nay dự báo điểm chuẩn chỉ trong mức 23-25 điểm.

Điều này xuất phát từ số thí sinh thi môn ngoại ngữ chỉ gần 353.000, bằng khoảng 1/3 các năm trước do đây là môn tự chọn. Phổ điểm cũng thấp hơn so với năm 2024, chỉ 141 em đạt điểm 10, giảm đến bốn lần; điểm trung bình là 5,38, giảm 0,13. Có hơn 134.000/351.848 thí sinh dự thi đạt điểm dưới 5. Số thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên môn tiếng Anh chỉ là hơn 15%, giảm hơn 10% so với năm 2024.

Điểm sàn năm 2025 vào Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) giảm nhiều nhất 5 điểm (Ảnh: N.T).

Theo đại diện các trường, điểm sàn năm nay giảm khi mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT giảm. Điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay chứng kiến điểm các môn “chủ chốt” trong tổ hợp xét tuyển tại nhiều trường như toán, tiếng Anh, hoá… thấp.

Điểm sàn thấp, cẩn thận… rớt đại học

Chuyên gia tuyển sinh các trường đại học lưu ý thí sinh cần tỉnh táo trước điểm sàn, nhất là khi điểm sàn giảm mạnh. Điểm sàn được các trường đưa ra trên trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, các trường sẽ không đưa ra mức điểm quá cao, tránh việc “hạn chế” nguồn tuyển.

Dù điểm sàn giảm mạnh, nhưng đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) lưu ý thí sinh mức điểm sàn trường đưa ra không phải là điểm chuẩn trúng tuyển. Điểm chuẩn thực tế được quyết định bởi số lượng đăng ký xét tuyển và số điểm thí sinh xét tuyển từ trên xuống dưới.

Như năm 2024, điểm sàn và điểm chuẩn của trường này ở nhiều ngành chênh nhau đến 5-6 điểm. Như ngành sinh học điểm sàn 17 nhưng điểm chuẩn 23,5; ngành hóa học điểm sàn 20, điểm chuẩn 25,42; nhóm ngành toán học, toán tin, toán ứng dụng điểm sàn 20 nhưng điểm chuẩn là 25,55.

Thí sinh cần tỉnh táo trong chọn nguyện vọng khi điểm sàn nhiều ngành, nhiều trường giảm mạnh (Ảnh: Hoài Nam).

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tài chính - Marketing, cho biết điểm sàn các ngành tại trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay là 15 điểm.

Riêng ngành luật kinh tế, thí sinh cần đạt điểm môn toán từ 6 điểm trở lên. Với các tổ hợp bao gồm toán và ngữ văn, thí sinh cần có ít nhất một trong hai môn đạt từ 6 điểm trở lên. Mức điểm sàn năm nay giảm 1-4 điểm so với năm ngoái và ở mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Bà Phụng nhấn mạnh, điểm sàn là mức điểm tối thiểu các trường quy định để nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn trúng tuyển lại được xác định căn cứ vào tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành, chương trình. Điểm chuẩn có thể bằng hoặc cao hơn điểm sàn, tùy thuộc vào số lượng hồ sơ và chất lượng điểm xét tuyển của thí sinh.

Năm 2024, điểm sàn chung vào các ngành của Trường Đại học Tài chính - Marketing là 19 điểm nhưng điểm chuẩn trúng tuyển từ 22 đến 25,9 điểm. Mức chênh lệch giữa điểm chuẩn vào điểm sàn cao nhất gần 7 điểm.

Điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay được dự báo sẽ có xu hướng 1-2 điểm so với năm 2024 do điểm thi tốt nghiệp THPT giảm. Tuy nhiên, ở từng ngành từng trường mức điểm chuẩn có thể diễn biến khó lường bởi còn tuỳ thuộc vào biến động nguyện vọng và mức cạnh tranh giữa các nhóm ngành.