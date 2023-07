Điểm sàn của một số trường đại học tăng đột biến từ 2-7 điểm

Tư vấn cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm 2023 (Ảnh: Thúy Huyền).

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM vừa công bố điểm sàn xét tuyển bằng phương thức thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo đó, trường này lấy mức 22 điểm ở 4 ngành công nghệ thông tin, hệ thống quản lý thông tin, khoa học dữ liệu, logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Ngành kỹ thuật ôtô, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu nhận hồ sơ xét tuyển từ 21 điểm. Các ngành còn lại lấy mức sàn 17-19 điểm.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào các ngành chủ yếu ở mức 15, chỉ có 3 ngành 19 điểm, 3 ngành 17 điểm.

Như vậy, điểm sàn năm nay tăng cao tới 7 điểm ở ngành khoa học dữ liệu và hệ thống quản lý thông tin. Điểm sàn ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu tăng 6 điểm. Các ngành còn lại đều tăng 2-4 điểm.

Mức điểm sàn chênh lệch vào Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM (Tổng hợp: Huyên Nguyễn).

Mức điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT tăng cao được cho là do trường này đang giảm mạnh chỉ tiêu so với dự kiến hồi tháng 5 (dự kiến 10.000 chỉ tiêu). Theo đề án tuyển sinh cập nhật hồi đầu tháng 7, trường này chỉ còn tuyển 7.040 sinh viên, giảm gần 3.000 chỉ tiêu so với trước đó.

Hồi đầu tháng 6, trường này cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển học bạ đợt 1 năm 2023. Kết quả có 37 ngành/chuyên ngành giảm điểm, chỉ một chuyên ngành tăng 2 điểm.

Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM công bố trong hơn 7.000 chỉ tiêu nói trên được phân bổ cho 4 phương thức: Xét kết quả học bạ (50% chỉ tiêu); tuyển thẳng theo đề án của trường (10%); xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức (5%); xét điểm thi tốt nghiệp THPT (35%).

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) công bố điểm sàn dành cho 39 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy từ 15 điểm.

Ngưỡng điểm trên áp dụng cho tất cả các nhóm ngành: kinh tế - quản trị; ngôn ngữ và văn hóa quốc tế; khoa học xã hội; công nghệ - kỹ thuật. Riêng nhóm ngành khoa học sức khỏe và khoa học giáo dục áp dụng ngưỡng điểm do Bộ GD&ĐT quy định.

Riêng đối với thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển vào HIU theo một trong các phương thức xét tuyển sớm (xét tuyển học bạ hoặc xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực) và đã nhận được thông báo trúng tuyển có điều kiện của trường sẽ theo mức điểm chuẩn riêng.

Học sinh lớp 12 đăng ký xét tuyển vào đại học (Ảnh: Thúy Huyền).

Để xét tuyển vào Trường ĐH Tài chính - Marketing, thí sinh phải có tổng điểm thi ba môn theo tổ hợp xét tuyển từ 19 trở lên ở tất cả các ngành thuộc chương trình sàn, chương trình đặc thù, chương trình tích hợp, chương trình tiếng Anh toàn phần, không phân biệt tổ hợp xét tuyển.

Nhà trường lưu ý, điểm nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm thi của 3 môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Mức điểm này đã bao gồm điểm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định hiện hành.

Trường ĐH Việt Đức có mức điểm sàn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2023 dao động từ 18 đến 21 điểm. Trong đó, chương trình đào tạo khoa học máy tính (CSE) là ngành có điểm sàn cao nhất là 21 điểm.

Ngoài đảm bảo điểm sàn, thí sinh thỏa mãn một trong các yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào như đạt ít nhất 7,5 điểm (thang điểm 10) môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (riêng đối với chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng (BCE), thí sinh cần đạt ít nhất 7,0 điểm (thang điểm 10).

Hoặc, thí sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, tương đương IELTS học thuật 5.0/TOEFL 42 (iBT) còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ; Hay đạt ít nhất 71 điểm trong bài thi tiếng Anh on do Trường ĐH Việt Đức tổ chức.