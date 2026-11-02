Theo đó, trong tuần này, đơn vị thi công dự kiến di dời cổng Parabol theo hướng lùi vào bên trong khoảng 20m để bảo tồn giá trị lịch sử.

Phương án di dời cổng Parabol được triển khai đồng bộ cùng với kế hoạch giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Giải phóng (thuộc địa bàn phường Bạch Mai).

"Đây là phương án được UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương với Đại học Bách khoa Hà Nội để bảo tồn di sản này. Đơn vị thi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua phố Giải phóng sẽ là đầu mối triển khai di dời", theo đại diện từ Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cổng Parabol hiện nay của Đại học Bách khoa hiện nay (Ảnh: Hải Long).

Cổng Parabol của Đại học Bách khoa được xây dựng cách đây hơn 50 năm, mang kiến trúc độc đáo, từng là niềm tự hào của tri thức thế hệ mới.

Cổng có chiều cao khoảng 12,5 m tính từ mặt đất đến đỉnh mái vòm, trong khi khoảng cách giữa hai chân cổng rộng 8m.

Tên gọi “cổng Parabol” xuất phát từ chính hình dáng cong của công trình, gợi liên tưởng đến đồ thị hàm số Parabol quen thuộc trong toán học và kỹ thuật.

Theo thời gian, cách gọi này được sinh viên truyền miệng rộng rãi và dần trở thành cái tên quen thuộc hơn cả tên gọi hành chính của cổng trường.

Với đường cong mềm mại nhưng vững chắc, công trình tạo nên một dấu ấn riêng biệt của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cổng Parabol thời kỳ đầu mới xây dựng (Ảnh: Tư liệu từ ĐH Bách khoa).

Hình ảnh đó cũng mang ý nghĩa về con đường khoa học: Chỉ những ai đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách, dám khác biệt và kiên trì theo đuổi mục tiêu mới có thể tạo nên những giá trị lớn lao.

Ngoài cổng Parabol trên đường Giải Phóng, Đại học Bách khoa Hà Nội còn hai cổng khác nằm trên đường Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa.

Cổng Trần Đại Nghĩa đang là nơi đi lại chính của nhiều sinh viên, nhưng cổng Parabol vẫn là một nét đặc trưng và là huyền thoại của sinh viên mỗi khi nhắc về trường.