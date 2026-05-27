Đề thi và đáp án môn ngữ văn lớp 10 Thái Nguyên năm 2026

Đề thi môn ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên năm 2026:

Đáp án môn ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Thái Nguyên năm 2026

Câu 1. (0,5 điểm)

Ngôi kể thứ nhất.

Câu 2. (0,5 điểm)

Từ ngữ thể hiện tâm trạng của người bà: bùi ngùi

Câu 3. (1,0 điểm)

Tác dụng của chi tiết “Đến tận bây giờ tôi không sao quên được. Mảnh vườn ấy là Vườn ông - Vườn xuân...”:

- Thể hiện tình cảm gắn bó, yêu thương và nỗi nhớ sâu sắc của người cháu đối với ông và khu vườn quê.

- Khẳng định khu vườn không chỉ là nơi chứa đựng kỉ niệm gia đình mà còn là biểu tượng của sự sống, sự sum vầy và hơi ấm quê hương.

- Làm cho đoạn văn giàu cảm xúc, tạo dư âm nhẹ nhàng, sâu lắng trong lòng người đọc.

(đang cập nhật)...

Tại Thái Nguyên, hơn 22.500 thí sinh có mặt tại 44 hội đồng coi thi để dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Năm học tới, toàn tỉnh tuyển trên 19.400 học sinh vào lớp 10. Đối với các trường THPT công lập không chuyên, thí sinh dự thi 3 môn gồm ngữ văn, toán và tiếng Anh.

Trong đó, môn ngữ văn và toán thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút; môn tiếng Anh thi trắc nghiệm trong 60 phút.

Theo lịch thi, sáng 27/5 thí sinh thi ngữ văn, chiều thi toán và sáng 28/5 thi tiếng Anh. Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 29/5.