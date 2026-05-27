Thêm 5 tỉnh thành tổ chức thi lớp 10, nhiều nơi tăng mạnh chỉ tiêu

Đây được xem là ngày thi có quy mô lớn nhất từ đầu mùa tuyển sinh năm nay khi nhiều tỉnh đồng loạt tổ chức thi với số lượng thí sinh lên tới hàng chục nghìn em.

Đồng Tháp tổ chức kỳ thi quy mô lớn kỷ lục

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, hơn 44.300 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong hai ngày 27-28/5.

Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương sau quá trình sáp nhập tỉnh thành.

Để phục vụ tuyển sinh năm học 2026-2027, toàn tỉnh tuyển 986 lớp 10 công lập cho 83 cơ sở giáo dục THPT.

Nhiều trường được giao quy mô tuyển sinh lớn từ 15-18 lớp như THPT Châu Thành 1, THPT Sa Đéc, THPT Cao Lãnh 2, THPT Trương Định, THPT Gò Công Đông, THPT Nguyễn Đình Chiểu và THPT Chợ Gạo.

Ngành giáo dục địa phương cho biết đã phối hợp với công an và các sở, ngành liên quan để bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Theo lịch thi, sáng 27/5, thí sinh thi môn ngữ văn trong 120 phút; chiều thi tiếng Anh 60 phút và toán 90 phút. Các môn chuyên diễn ra vào sáng 28/5.

Phụ huynh và học sinh dự thi lớp 10 năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Tuyên Quang thi khoa học tự nhiên bằng hình thức trắc nghiệm

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 27-28/5 với 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và khoa học tự nhiên.

Trong đó, môn khoa học tự nhiên thi theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút.

Theo địa phương, đề thi được xây dựng nhiều mã đề trong cùng một phòng thi nhằm bảo đảm nguyên tắc hai thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm và bài thi được chấm bằng phần mềm.

Đối với học sinh đăng ký vào trường chuyên, ngoài các môn bắt buộc, thí sinh tiếp tục thi môn chuyên tương ứng với lớp đăng ký dự tuyển.

Huế tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh

Tại thành phố Huế, số lượng học sinh lớp 9 năm học 2025-2026 đạt hơn 18.500 em, tăng thêm gần 5.900 học sinh so với năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu học tập, UBND thành phố phê duyệt tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là gần 17.600 học sinh cho 40 trường THPT, gồm cả công lập và ngoài công lập.

Đây được xem là mức tăng đáng kể so với các năm trước, khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh thường dưới 14.000 học sinh.

Ngoài ra, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng được giao tuyển khoảng 1.520 học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Huế diễn ra từ ngày 27-29/5. Dự kiến kết quả tuyển sinh sẽ được công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được đánh giá là căng thẳng (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thái Nguyên huy động 44 hội đồng coi thi

Tại Thái Nguyên, hơn 22.500 thí sinh có mặt tại 44 hội đồng coi thi để dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Năm học tới, toàn tỉnh tuyển trên 19.400 học sinh vào lớp 10. Đối với các trường THPT công lập không chuyên, thí sinh dự thi 3 môn gồm ngữ văn, toán và tiếng Anh.

Trong đó, môn ngữ văn và toán thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút; môn tiếng Anh thi trắc nghiệm trong 60 phút.

Theo lịch thi, sáng 27/5 thí sinh thi ngữ văn, chiều thi toán và sáng 28/5 thi tiếng Anh. Các thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 29/5.

Lào Cai tổ chức gần 1.000 phòng thi

Tại Lào Cai, hơn 23.930 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại 66 hội đồng coi thi trên toàn tỉnh.

Để phục vụ kỳ thi, địa phương bố trí khoảng 1.000 phòng thi tại các xã, phường.

Theo chỉ tiêu được phê duyệt, các trường THPT, trường phổ thông dân tộc nội trú và Trường THPT Chuyên Lào Cai tuyển tổng cộng 20.260 học sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, sáng 27/5, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn ngoại ngữ với thời gian 60 phút. Kỳ thi tại Lào Cai kéo dài đến hết ngày 29/5.

Trong ngày 27/5, cùng với các địa phương mới bắt đầu tổ chức kỳ thi lớp 10, thí sinh tại Bắc Ninh và Lạng Sơn tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai. Theo lịch thi, học sinh hai địa phương dự thi môn toán.

Đề thi và đáp án gợi ý môn toán vào lớp 10 năm 2026 của các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Đồng Tháp và Huế sẽ được cập nhật ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.