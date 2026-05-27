Đề thi và đáp án môn tiếng Anh lớp 10 Huế năm 2026

Đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Huế năm 2026 (đang cập nhật).

Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Huế năm 2026 (đang cập nhật).

Tại thành phố Huế, số lượng học sinh lớp 9 năm học 2025-2026 đạt hơn 18.500 em, tăng thêm gần 5.900 học sinh so với năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu học tập, UBND thành phố phê duyệt tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là gần 17.600 học sinh cho 40 trường THPT, gồm cả công lập và ngoài công lập.

Đây được xem là mức tăng đáng kể so với các năm trước, khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh thường dưới 14.000 học sinh.

Ngoài ra, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng được giao tuyển khoảng 1.520 học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Huế diễn ra ngày 27-29/5. Dự kiến kết quả tuyển sinh sẽ được công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.