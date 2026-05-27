Mẹ cho con trai vừa học, vừa đạp máy may để rèn sự tập trung

Theo tờ Dazhong Daily, một cậu bé học tiểu học ở TP An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, thường mất tập trung mỗi khi ngồi vào bàn học. Em liên tục nghịch cục tẩy, rung chân và nhiều lần rời khỏi chỗ ngồi khi làm bài tập về nhà.

Để khắc phục tình trạng này, người mẹ đã mang chiếc máy may cũ của bà ngoại vào phòng học và cho con vừa đạp máy vừa viết bài.

Phương pháp tưởng chừng kỳ lạ này lại cho thấy hiệu quả bất ngờ. Khi cả tay và chân đều được vận động, cậu bé có thể tập trung học liên tục hơn một giờ đồng hồ với hiệu suất cải thiện rõ rệt.

Người mẹ giấu tên cho biết bà đã tra dầu để máy vận hành gần như không phát ra tiếng động. Ngoài ra, bà còn lắp thêm mặt bàn mới và giá đỡ nhằm giúp con giữ tư thế ngồi đúng, tránh cúi đầu quá thấp khi viết.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, cậu bé đạp máy theo nhịp đều đặn, đầu hơi chuyển động theo quán tính trong khi tay vẫn chăm chú viết bài. Câu chuyện nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận về các phương pháp nuôi dạy con sáng tạo.

Một số ý kiến ủng hộ cho rằng cách làm này có cơ sở khoa học nhất định. Theo quan niệm y học cổ truyền Trung Quốc, các động tác nhón chân hoặc vận động nhịp nhàng có thể giúp cơ thể lưu thông khí huyết, hỗ trợ tinh thần tỉnh táo hơn khi học tập.

Một cư dân mạng khác nhận định, dưới góc độ tích hợp cảm giác, chuyển động đều và rung động nhẹ có thể kích thích não bộ, giúp những trẻ khó ngồi yên cảm thấy thư giãn và tập trung hơn.

Nhiều người cũng chia sẻ rằng câu chuyện khiến họ nhớ lại thời thơ ấu, khi gia đình chưa đủ điều kiện mua bàn học nên phải làm bài tập trên chiếc máy may của bà hoặc mẹ.

Không ít cư dân mạng dành lời khen cho người mẹ vì đã chọn cách xử lý mềm mỏng, sáng tạo thay vì quát mắng con.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở khả năng tập trung của trẻ.

“Một số phụ huynh cần nhìn lại sự cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. Khối lượng bài tập quá nhiều có thể khiến trẻ mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến thị lực”, một người bình luận.

Bài tập về nhà từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi tại nhiều gia đình Trung Quốc.

Trong bối cảnh cạnh tranh học tập ngày càng khốc liệt, không ít phụ huynh vẫn lấp kín thời gian ngoài giờ học của con bằng các lớp học thêm và khóa học trực tuyến.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng thử áp dụng các mẹo tăng sự tập trung khác thường như cho trẻ đứng trên bóng đá hoặc đạp thiết bị mô phỏng xe đạp trong lúc làm bài tập.

Trước đó, một bà mẹ ở tỉnh Chiết Giang từng gây xôn xao khi phát trực tiếp cảnh con gái làm bài tập để hàng chục nghìn người cùng theo dõi và giám sát việc học của cô bé.