Dấu ấn đêm chung kết Sinh viên thế hệ mới 2025

Bên cạnh đó, trong chương trình, sinh viên đã gọi vốn dự án thành công gần 2 tỷ đồng để thương mại hóa sản phẩm từ nông sản địa phương.

Đêm chung kết Sinh viên thế hệ mới 2025 diễn ra với nhiều diễn biến bất ngờ và thú vị (Ảnh: Herbalife Việt Nam).

Sinh viên thế hệ mới 2025 là mùa có nhiều dấu ấn với sự tham gia của hơn 50 trường trên khắp cả nước, 130 dự án hướng đến cộng đồng. Định dạng chương trình được đổi mới toàn diện, thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án trong tình huống thực tế gồm: Đấu trường bản sắc, đấu trường thể thao và tài năng, đấu trường thực tế, đấu trường bản lĩnh và đấu trường chung kết toàn quốc.

Ở vòng đầu tiên của đấu trường chung kết toàn quốc được phát sóng tối ngày chủ nhật 11/1, chương trình mở đầu bằng một bữa tiệc thị giác với các ý tưởng được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ sân khấu của 3 đội dẫn đầu đến từ Trường Quản trị và Kinh doanh Hà Nội (HSB), Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) và Đại học Yersin.

Tiết mục hiện thực hóa ý tưởng bằng ngôn ngữ sân khấu của cả 3 đội (Ảnh: Herbalife Việt Nam).

Ba dự án mang đến những lát cắt giàu cảm hứng: HSB kể câu chuyện nhân văn về người khuyết tật, khẳng định công nghệ số là cầu nối cho một tương lai bình đẳng; UEF tái hiện bản sắc văn hóa Việt qua trang phục truyền thống ba miền, lan tỏa tinh thần thời trang tái sinh và tiêu dùng có trách nhiệm.

Trong khi đó, sinh viên ĐH Yersin Đà Lạt gửi gắm thông điệp hồi sinh sau bão lũ qua sản phẩm thuốc xương khớp từ nông sản địa phương, biểu tượng cho ý chí và khát vọng vực dậy sinh kế cộng đồng.

Nếu vòng 1 thiên về cảm xúc với các dự án theo lĩnh vực khác nhau: Dự án giáo dục cộng đồng phi lợi nhuận (HSB), dự án ý thức cộng đồng với chủ đề thời trang (UEF) và dự án sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nông liệu địa phương (Yersin), thì vòng 2 là sàn đấu trí tuệ nơi bản lĩnh và sự sắc bén bị “thử lửa” ở mức độ cao nhất.

Vòng 2 căng thẳng với những màn hỏi đáp giữa 3 đội UEF, HSB và Yersin (Ảnh: Herbalife Việt Nam).

Vòng 2 diễn ra căng thẳng khi mỗi đội chỉ có 1 phút trình bày và 1 phút phản biện, buộc các đội không chỉ bảo vệ dự án của mình mà còn phải hiểu rõ lĩnh vực đối thủ để tung ra những câu hỏi mang tính chiến thuật.

Trước áp lực này, HSB thể hiện sự vững vàng khi làm rõ cơ chế bảo vệ người khuyết tật và đo lường hiệu quả bằng kết quả thực tế, đạt 44 điểm; UEF trình bày xu hướng “xanh hóa” trong nhiều lĩnh vực đạt 43 điểm. Trong khi đó, Yersin thuyết phục ban giám khảo với mô hình Chilicap dựa trên 9 tiêu chuẩn ESG, khẳng định cam kết phát triển bền vững và dẫn đầu với 45 điểm.

Cao trào của đêm chung kết bùng nổ tại vòng 3 “Soi chiếu tương lai” - hạng mục lần đầu xuất hiện tại Sinh viên thế hệ mới 2025, nơi các đội phải trực tiếp đối mặt với những CEO, founder dày dạn kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực.

Trong phần chất vấn, HSB gây ấn tượng với câu trả lời đĩnh đạc về động cơ hỗ trợ người yếu thế và xuất sắc đạt 46 điểm. UEF phản biện lo ngại về nguy cơ tiếp tay cho thời trang nhanh bằng cơ chế theo dõi hành vi tiêu dùng, giành 42 điểm. Yersin tự tin làm rõ bài toán tài chính và cam kết phát triển bền vững cho địa phương, nhận được sự ủng hộ từ ban giám khảo và đạt 43 điểm.

Sau 3 vòng thi, may mắn chung cuộc đã mỉm cười với dự án “Vươn mình cùng nền tảng số” của đội sinh viên HSB, đây là một kết quả xứng đáng nhờ chiến lược thông điệp nhân văn nhất quán về trao quyền và tạo cơ hội cùng góc nhìn xã hội bình đẳng với nhiều đối tượng, mà không chỉ nhắm đến đối tượng yếu thế để tạo sự đồng cảm. Sự đĩnh đạc đã chinh phục hội đồng giám khảo.

Đội sinh viên HSB đã trở thành quán quân với dự án “Vươn mình cùng nền tảng số” (Ảnh: Herbalife Việt Nam).

Khoảnh khắc lên ngôi của HSB khép lại một mùa giải bùng nổ. Tại đêm chung kết, quán quân HSB nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Á quân UEF và quý quân Yersin lần lượt nhận 50 triệu và 20 triệu đồng. Giải "Herbalife Award" (đội thi được yêu thích nhất) với giá trị 50 triệu đồng dưới dạng thiết bị giảng dạy được trao tặng cho trường của đội chiến thắng, khẳng định cam kết đầu tư vào tương lai.

Đội “Còn nét gen” của sinh viên UEF cũng nhận được giải giải "Herbalife Award" - đội thi được yêu thích nhất (Ảnh: Herbalife Việt Nam).

Sự đồng hành của Herbalife Việt Nam trong mùa giải khẳng định sứ mệnh góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động, lan tỏa lối sống lành mạnh và tinh thần sống tích cực đến thế hệ trẻ.

Với hơn 16 năm gắn bó tại Việt Nam, Herbalife Việt Nam đồng hành cùng các sáng kiến vì cộng đồng, trong đó có chương trình Sinh viên thế hệ mới, nhằm tiếp sức cho sinh viên kiến tạo giá trị bền vững cho tương lai.