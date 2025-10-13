Dấu ấn chương trình Đường lên đỉnh Saymee 2025

Diễn ra từ 27/8 đến 8/10, Đường lên đỉnh Saymee không chỉ là nơi thử thách kiến thức mà còn là dịp để cộng đồng học sinh, sinh viên cùng nhau nâng cao tinh thần yêu nước và nhận thức về an ninh - an toàn xã hội.

Đấu trường tri thức rinh quà trên ứng dụng Saymee

Đường lên đỉnh Saymee 2025 đã tạo nên một đấu trường giải đố với sự tham gia của 20.198 khách hàng và sự hưởng ứng nhiệt tình từ 1.206 cộng đồng trường THPT, đại học trên toàn quốc.

Không chỉ triển khai hoạt động online trên ứng dụng Saymee, trong gần hai tháng diễn ra, Nhà mạng Saymee đã trực tiếp đến hàng trăm điểm trường THPT, đại học trên toàn quốc.

Mang đến những hoạt động tương tác với các bạn học sinh sinh viên: chụp ảnh photobooth, minigame nhận quà,… Saymee đã được giao lưu với hàng chục nghìn các bạn học sinh, sinh viên, cùng hàng nghìn phần quà ngẫu nhiên được tặng đến các bạn, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà mạng và giới trẻ.

Hoạt động Đường lên Đỉnh Saymee tại Trường Đại học Đà Lạt (Ảnh: BTC).

Cuộc đua khép lại: Các phần quà với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng tìm thấy chủ nhân

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 700 triệu đồng, chương trình ghi nhận con số ấn tượng với hơn 457.000 lượt quay quà trên ứng dụng. 180 khách hàng may mắn đã trở thành chủ nhân của các giải thưởng cá nhân giá trị như Apple Watch SE 2024, iPad A16, máy chiếu Wanbo Mozart 1 Pro, tay cầm Gimbal DJI Osmo Mobile 7P, cùng hàng chục nghìn phiếu ưu đãi hấp dẫn.

Hai bạn sinh viên trúng giải Apple Watch SE 2024 và máy chiếu Wanbo Mozart 1 Pro tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Bảng xếp hạng cộng đồng đã liên tục chứng kiến cuộc đua gay cấn giữa các trường xuyên suốt chương trình, với thứ hạng top 3 thay đổi liên tục.

Vào những phút cuối cùng, nhờ tinh thần đoàn kết của học sinh sinh viên, Đường lên đỉnh Saymee 2025 đã tìm ra 3 cộng đồng trường có thành tích xuất sắc nhất, vượt qua hàng nghìn đối thủ để giành lấy các giải thưởng lớn, tiếp thêm nguồn động lực phát triển cho ngôi trường của mình.

Ngôi vị Quán quân chung cuộc thuộc về Trung tâm GDNN - GDTX Mỹ Hào, mang về màn hình tương tác thông minh LG 86 inch trị giá 85 triệu đồng.

Đại học CMC đã lội ngược dòng từ top 4 lên top 2, với phần thưởng là màn hình tương tác thông minh LG 75 inch trị giá 60 triệu đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về THPT Lê Hồng Phong - Hậu Giang, với phần thưởng là màn hình tương tác thông minh LG 65 inch trị giá 50 triệu đồng.

Nhà mạng Saymee - Dấu ấn của thế hệ mới đồng hành cùng GenZ tìm hiểu an ninh - an toàn xã hội

Saymee không chỉ là một nhà mạng, mà còn là người bạn đồng hành của GenZ trên hành trình khám phá và chinh phục thế giới số. Saymee thấu hiểu sâu sắc rằng các bạn trẻ luôn cần sự kết nối không giới hạn, những gói cước lớn cùng tiện ích đi kèm.

Tổ chức vào thời điểm gần với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Saymee khẳng định tinh thần tiên phong và sáng tạo bằng việc khởi động cuộc thi Đường lên đỉnh Saymee 2025.

Đây không chỉ là một đấu trường tri thức dành riêng cho thế hệ trẻ, mà còn là một sân chơi ý nghĩa để Gen Z thể hiện lòng yêu nước theo cách rất riêng: dùng chính tài năng, trí tuệ và tinh thần đoàn kết để chinh phục những đỉnh cao mới.

Thông qua Đường lên đỉnh Saymee 2025, Saymee mong muốn cổ vũ các bạn trẻ viết nên dấu ấn của riêng mình, như một lời tri ân quá khứ và là hành động thiết thực hướng tới tương lai, qua đó khẳng định vai trò và dấu ấn của thế hệ số.