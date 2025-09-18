Đại học RMIT Việt Nam tổ chức Triển lãm và Đối thoại về giải thưởng Nobel 2025

Sự kiện đặc biệt này không chỉ tôn vinh di sản của giải thưởng Nobel mà còn đánh dấu 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển và 25 năm Đại học RMIT gắn bó cùng Việt Nam.

Ông Layton Pike, Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường (phụ trách quốc tế và đối ngoại), Đại học RMIT, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: RMIT).

Triển lãm The Nobel Prize do Viện Thụy Điển thực hiện, giới thiệu lịch sử hình thành, những dấu mốc quan trọng, cùng các thành tựu khoa học và văn hóa mang tính đột phá đã được vinh danh qua giải thưởng. Trong gần hai tuần, triển lãm mang đến cho sinh viên, giảng viên và khán giả góc nhìn mới mẻ về những đóng góp của các nhà khoa học đoạt giải Nobel trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.

Điểm nhấn của chương trình là buổi đối thoại về giải thưởng Nobel diễn ra vào chiều ngày 15/9 với chủ đề “Vai trò của AI đối với tương lai học tập và giảng dạy”. Sự kiện thu hút gần 300 người tham dự, trong đó có Đại sứ quán Thụy Điển, học giả quốc tế, lãnh đạo doanh nghiệp cùng sinh viên RMIT.

Ông Johan Ndisi, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam, phát biểu chào mừng tại sự kiện (Ảnh: RMIT).

Kết nối trực tuyến từ Thụy Điển, 3 học giả đã mang đến những tham luận chính xoay quanh lịch sử của giải Nobel, quy trình lựa chọn giải thưởng vật lý, cũng như nhu cầu phát triển trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm. Tiến sĩ Gustav Källstrand, Giám tuyển cấp cao thuộc Bảo tàng Nobel, đã chia sẻ góc nhìn về cách thức quản lý giải thưởng cùng thay đổi hình ảnh giải thưởng trong mắt người xem qua từng giai đoạn.

Giáo sư Ulf Danielsson, nhà vật lý học tại Đại học Uppsala và thành viên Ủy ban Nobel Vật lý, đã mang đến góc nhìn “hậu trường” về quy trình lựa chọn giải thưởng, đồng thời chia sẻ những suy ngẫm về Giải Nobel Vật lý 2024 được trao cho trí tuệ nhân tạo và học máy.

Khép lại phiên tham luận, Giáo sư Virginia Dignum, chuyên gia Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm tại Đại học Umeå, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm AI được phát triển theo hướng đáng tin cậy, mang tính hợp tác và đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu.

Phiên tọa đàm quy tụ chuyên gia từ Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, Ericsson Việt Nam, Tetra Pak và RMIT Việt Nam, trao đổi về tác động của AI trong giáo dục (Ảnh: RMIT).

Tiếp nối phần tham luận, chương trình tiếp tục với phiên tọa đàm quy tụ các chuyên gia đến từ Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, Ericsson Việt Nam và Myanmar, Tetra Pak Việt Nam và Đại học RMIT Việt Nam. Thảo luận xoay quanh cách trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương pháp giảng dạy, những kỹ năng số cần trang bị cho người học, thách thức trong quản lý dữ liệu cá nhân, cũng như các mô hình hợp tác mới giữa Chính phủ, các trường đại học và doanh nghiệp.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Johan Ndisi, nhấn mạnh: “Giải Nobel là biểu tượng của những thành tựu nhân loại và tinh thần hợp tác toàn cầu. Chương trình đối thoại và triển lãm lần này tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Thụy Điển đối với tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, coi khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là động lực cho phát triển và tăng trưởng quốc gia, sự kiện này mang đến một diễn đàn kịp thời để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, cũng như củng cố quan hệ hợp tác song phương”.

Quang cảnh hội trường trong phiên tham luận chính của Đối thoại giải thưởng Nobel 2025 tại RMIT Việt Nam (Ảnh: RMIT).

Ông Layton Pike, Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường (phụ trách quốc tế và đối ngoại), Đại học RMIT, chia sẻ: “Giải Nobel là biểu tượng cho khát vọng vươn tới những đỉnh cao tri thức và sáng tạo. Tinh thần ấy thôi thúc chúng tôi tại RMIT không ngừng mở rộng biên giới tri thức, nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo, nhà nghiên cứu và doanh nhân có tầm nhìn, sẵn sàng định hình tương lai”.

Sự kiện cũng phản ánh một bước tiến mới trong quá trình hợp tác song phương. Tháng 6, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã ký kết nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Triển lãm và Đối thoại năm nay là sự kiện hưởng ứng thỏa thuận đó, đồng thời khẳng định vai trò bền vững của Thụy Điển với tư cách một đối tác đồng hành trong hành trình phát triển của Việt Nam, từ hỗ trợ nhân đạo đến hợp tác tiên phong trong công nghệ xanh và trí tuệ nhân tạo.

Khách tham quan tìm hiểu các nội dung trưng bày tại Triển lãm giải thưởng Nobel do Viện Thụy Điển thực hiện (Ảnh: RMIT).

Việc đăng cai tổ chức Triển lãm và Đối thoại về giải thưởng Nobel 2025 một lần nữa khẳng định cam kết của RMIT Việt Nam trong việc nâng tầm chất lượng giáo dục và nghiên cứu lên chuẩn mực cao nhất.

Sự kiện đem đến một diễn đàn để các chuyên gia quốc tế và lãnh đạo trong nước chia sẻ góc nhìn, đồng thời nêu bật vai trò của RMIT như một đại học tiên phong trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo có tầm nhìn và kiến tạo môi trường cho đổi mới sáng tạo, giáo dục và hợp tác quốc tế cùng phát triển.