Đại học RMIT tổ chức Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường

Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam 2025 tổ chức tại Đại học RMIT Việt Nam vào ngày 2/10 và 3/10 tại cơ sở Nam Sài Gòn và ngày 10/10 tại cơ sở Hà Nội.

Hội nghị do Đại học RMIT Việt Nam, AmCham Vietnam, Imago Work, Mạng lưới Trường Quốc tế Sài Gòn và Learning Strategies đồng tổ chức, với sự hỗ trợ từ các trường và tổ chức đối tác.

Diễn giả trình bày tại sự kiện ở Hà Nội (Ảnh: RMIT).

Năm nay, hội nghị mang chủ đề “Nâng cao năng lực chuyên môn trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam”. Sự kiện không chỉ kế thừa thành công từ những kỳ trước mà còn mở rộng đối thoại và hành động nhằm củng cố các nỗ lực về chăm sóc sức khỏe và an toàn học đường trên toàn quốc.

Sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm các chuyên gia giáo dục, những người làm công tác xã hội, chuyên gia y tế, các tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước, các trường quốc tế và song ngữ, cùng đại diện từ đại sứ quán, lãnh sự quán và các đối tác trong ngành.

Kể từ năm 2023, sự kiện này đã trở thành một trong những diễn đàn toàn diện bậc nhất tại Việt Nam, nơi thúc đẩy các thực hành tiên tiến về chăm sóc sức khỏe và an toàn học đường, đồng thời tạo động lực hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các lĩnh vực và tổ chức chủ chốt.

“Việc được chào đón sự hiện diện của đông đảo chuyên gia, nhà hoạt động và các bên liên quan là niềm vinh dự và nguồn cảm hứng lớn của chúng tôi. Hội nghị này không chỉ là một sự kiện học thuật mà còn là cơ hội để cùng nhìn lại, học hỏi và tiếp nhận những chiến lược mới nhằm xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe và an toàn vững mạnh hơn trên khắp Việt Nam”, bà Jodie Altan, Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại tại RMIT Việt Nam cho biết.

“Việc đăng cai hội nghị cũng thể hiện cam kết của RMIT trong việc kết nối tri thức toàn cầu với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng những cộng đồng gắn kết và giàu tính hỗ trợ hơn”, bà nói.

Một phiên tọa đàm với các chuyên gia quốc tế (Ảnh: RMIT).

Trong ba ngày diễn ra tại TPHCM và Hà Nội, chương trình bao gồm năm phiên toàn thể, 40 phiên thảo luận chuyên đề với sự tham gia của hơn 50 diễn giả trong và ngoài nước. Các phiên làm việc cùng nhau đi sâu phân tích những thách thức và cơ hội cấp bách mà đất nước cũng như khu vực đang đối mặt.

Nội dung hội nghị xoay quanh hai chủ đề: “Sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi” cùng “Thực hành an toàn học đường”, bao quát các chủ đề từ an toàn trực tuyến, chăm sóc chấn thương tâm lý đến xây dựng chính sách và chương trình ở cấp độ tổ chức.

Các phiên thảo luận được thiết kế ở cả cấp độ nền tảng và trung cấp, vừa đảm bảo tính tiếp cận cho những người mới tham gia, vừa mang đến những trải nghiệm học hỏi chuyên sâu, dựa trên tình huống thực tiễn dành cho các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

Ông Michael Tower, Phó giám đốc phụ trách bộ phận Chăm sóc sức khỏe và tâm lý tại RMIT Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm các chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam nhận được sự hỗ trợ cần thiết để học hỏi và phát triển chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe tinh thần và an toàn học đường.

“Các chuyên gia trên khắp Việt Nam đang làm việc với những nhóm dễ bị tổn thương trong nhiều bối cảnh giáo dục và cộng đồng khác nhau. Hội nghị là cơ hội để đội ngũ chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng trao đổi những giải pháp thực tiễn và nâng cao năng lực, từ đó có thể hỗ trợ tốt nhất cho các cộng đồng mà chúng ta phục vụ”, ông Tower cho biết.

Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển ý tưởng hợp tác giữa các lĩnh vực (Ảnh: RMIT).

Tiến sĩ Catriona Moran, Hiệu trưởng Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, chia sẻ: “Hội nghị đã cho thấy những điều có thể đạt được khi các trường học, tổ chức phi Chính phủ và các đối tác cộng đồng cùng nhau chung một mục tiêu - chúng tôi có thể biến đối thoại thành hành động và tạo nên môi trường an toàn, lành mạnh hơn cho học sinh và các gia đình”.

Một nét đặc trưng khác của sự kiện là tinh thần kết nối. Các đại biểu đã tham gia vào nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển ý tưởng hợp tác giữa các lĩnh vực.

Triển lãm NGO tại cả TPHCM và Hà Nội đã mang đến cơ hội để các tổ chức giới thiệu sáng kiến và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực an toàn học đường, chăm sóc sức khỏe tinh thần và trao quyền cho cộng đồng.

Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn Học đường Việt Nam 2025 khép lại, truyền tải thông điệp đây là những ưu tiên then chốt, là trụ cột của một xã hội nhân văn và bền vững. Những kết nối và cam kết được vun đắp trong khuôn khổ hội nghị được kỳ vọng sẽ tiếp tục định hình các sáng kiến mới, củng cố năng lực chuyên môn và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, qua đó nâng cao phúc lợi cho trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình và cộng đồng trên khắp Việt Nam.