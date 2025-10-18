Đại học lớn ở Australia bị từ chối tăng chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế

Theo Chính phủ Australia, trong phân bổ ngân sách năm 2026, Đại học Sydney sẽ không được phép mở rộng quy mô tuyển sinh.

Cụ thể, trong số 32 trường đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh, Đại học Sydney là trường duy nhất không được phê duyệt do chưa có kế hoạch cụ thể thu hút sinh viên quốc tế. Trường cũng thiếu cam kết hợp tác với khu vực Đông Nam Á và chưa có minh chứng rõ ràng về việc đầu tư xây dựng thêm ký túc xá.

“Việc hợp tác với Đông Nam Á nằm trong lợi ích quốc gia của Australia. Vì vậy, việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh viên quốc tế cho năm 2026 thể hiện sự ghi nhận đối với các trường thực sự chú trọng khu vực này”, trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Quốc tế Julian Hill, cho biết.

Đại học Sydney vẫn là trường có số lượng sinh viên quốc tế cao nhất Australia nhưng sẽ không được tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào năm tới (Ảnh: The Guardian).

Theo bà Kirsten Andrews, Phó Chủ tịch Đại học Sydney, nhà trường cam kết sẽ xây dựng một cộng đồng sinh viên đa dạng hơn.

Hiện, phần lớn sinh viên quốc tế của trường đến từ Trung Quốc. Trong những năm gần đây, trường đã thu hút thêm sinh viên đến từ Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam, Pakistan và khu vực châu Phi.

“Chúng tôi vẫn đang làm việc với Chính phủ để từng bước mở rộng sự đa dạng trong cơ cấu sinh viên”, bà Andrews nói.

Chính phủ Australia cho biết, các trường đại học đầu tư xây thêm ký túc xá sẽ được tăng chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế.

Thu Trang