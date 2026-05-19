Đại học Kinh tế Quốc dân có tân Giám đốc, sinh năm 1975

Theo Quyết định do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký, ban giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân gồm 3 người.

PGS.TS Bùi Đức Thọ (SN 1975) tại Đức Thọ, Hà Tĩnh giữ chức Giám đốc.

Hai Phó Giám đốc gồm: PGS.TS Bùi Huy Nhượng và GS.TS Nguyễn Thành Hiếu.

Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Thọ đã trải qua các vị trí công tác.

Cụ thể, từ tháng 4/2021 đến năm 2025, ông là Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, ông giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: NEU).

Từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020, ông Thọ là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân).

Trước đó, ông đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Quản lí khoa học, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Khoa học, Phó Trưởng phòng Quản lí khoa học, giảng viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông học cao học tại Trường Đại học Boise State, Mỹ, nghiên cứu sinh ngành Hành chính học tại Trường Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.

Trước đó, ông Bùi Đức Thọ cũng là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.