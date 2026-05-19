Theo Quyết định số 1228/QĐ-BGDĐT ngày 18/5, TS Lê Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

TS Lê Trường Sơn sinh năm 1971, là cựu sinh viên khóa 14 của Trường Đại học Luật TPHCM. Ông bắt đầu công tác tại trường từ năm 1995 và có hơn 30 năm gắn bó liên tục với cơ sở đào tạo này.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý, từ giảng viên, cán bộ quản lý các đơn vị chức năng đến Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng nhà trường.

TS Lê Trường Sơn tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Trong 10 năm, từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2023, ông giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM. Ông được giao phụ trách nhà trường vào tháng 5/2023 giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 từ tháng 9/2023.

Ngày 22/10/2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2929/QĐ-BGDĐT công nhận TS Lê Trường Sơn là Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đại diện nhà trường, trong nhiều năm công tác, TS Lê Trường Sơn có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế cũng như đổi mới quản trị đại học.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, TS Lê Trường Sơn cùng tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục triển khai chiến lược phát triển Trường Đại học Luật TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo định hướng này, Trường Đại học Luật TPHCM đặt mục tiêu trở thành cơ sở trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá khoa học pháp lý hàng đầu cả nước, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam, hướng tới nâng cao uy tín trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế.