Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM

Theo Quyết định số 1212/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 18/5, GS.TS Nguyễn Minh Hà tiếp tục giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM nhiệm kỳ mới.

GS.TS Nguyễn Minh Hà sinh năm 1972 tại Nha Trang, Khánh Hòa, là Giáo sư ngành Kinh tế, Tiến sĩ Kinh tế và có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TPHCM giai đoạn 1991-1995; hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế phát triển liên kết giữa Đại học Kinh tế TPHCM và Viện ISS (Hà Lan) giai đoạn 1995-1997; nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế học tại University of Aberdeen giai đoạn 2006-2009 theo học bổng ngân sách Nhà nước 322.

Năm 2013, ông được công nhận học hàm Phó Giáo sư ngành Kinh tế, đến năm 2020 được phong học hàm Giáo sư.

Trước khi công tác tại Trường Đại học Mở TPHCM, ông từng làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM giai đoạn 1997-2003.

Từ năm 2003 đến nay, ông gắn bó với Trường Đại học Mở TPHCM, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Khoa Đào tạo sau đại học, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Hợp tác - Quản lý khoa học, Khoa Công nghệ sinh học, Khoa Tài chính - Ngân hàng.

Năm 2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, phụ trách đào tạo đại học chính quy, đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế. Tháng 7/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo nhà trường, việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Minh Hà nhằm bảo đảm tính ổn định, liên tục trong chiến lược phát triển của Trường Đại học Mở TPHCM trong giai đoạn mới.