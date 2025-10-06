Đại học Hong Kong nhận giải thưởng về quản lý giáo dục tại Việt Nam

Cánh cửa tri thức toàn cầu cho người trẻ Việt

Trong 3 năm qua, văn phòng đại diện Đại học Hong Kong tại Việt Nam (HKU Việt Nam) đã đồng hành cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên và phụ huynh thông qua các hoạt động tư vấn, hội thảo, và chương trình trải nghiệm.

Từ đó, hàng trăm sinh viên Việt Nam trúng tuyển và theo học tại HKU, với tổng giá trị học bổng lên đến 126 tỷ đồng, con số khẳng định sự đầu tư lớn vào tương lai của nhân tài Việt.

Đại diện HKU Việt Nam nhận bằng khen của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM (Ảnh: HKU Việt Nam).

Không chỉ dừng lại ở học bổng, HKU Việt Nam còn tổ chức hơn 50 sự kiện học thuật, nhiều chương trình trao đổi Việt Nam - Hong Kong (Trung Quốc), và các hội nghị quốc tế với sự tham gia của các học giả hàng đầu thế giới.

Những hoạt động này đã tạo ra một cầu nối học thuật - văn hóa đa chiều, đưa sinh viên Việt Nam tiếp cận trực tiếp với tri thức tiên tiến và xu hướng nghề nghiệp toàn cầu.

Giải thưởng xuất sắc - minh chứng cho sự uy tín và những đóng góp

Ngày 16/9, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, HKU Việt Nam nhận giải thưởng xuất sắc trong công tác quản lý và điều hành cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 (Ảnh: HKU Việt Nam).

Giải thưởng xét chọn hằng năm, dành cho các cơ sở giáo dục được lựa chọn dựa trên tiêu chí đánh giá khắt khe về tính minh bạch, hiệu quả quản lý và đóng góp thực tế cho cộng đồng giáo dục.

Với HKU Việt Nam, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong việc mang đến cơ hội học tập quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hệ sinh thái giáo dục ngoài công lập tại Việt Nam.

Định hướng tương lai: Mở rộng nghiên cứu, đào tạo và hợp tác

PGS.TS Phan Quang Tuấn, Trưởng Đại diện HKU Việt Nam, chia sẻ: “Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới và mở rộng hợp tác. Trong thời gian tới, HKU Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tổ chức nhiều hội nghị quốc tế, đồng thời phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn ngay tại Việt Nam để học viên có thể trải nghiệm chất lượng giáo dục quốc tế mà không cần đi xa.

Chúng tôi cũng đặt trọng tâm vào việc hợp tác sâu rộng hơn với các trường đại học trong nước nhằm cùng nhau nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hệ sinh thái giáo dục”.

PGS.TS Phan Quang Tuấn - trưởng đại diện HKU Việt Nam (Ảnh: HKU Việt Nam).

Hiện tại, HKU đang đẩy mạnh đưa các xu hướng đào tạo toàn cầu vào giảng dạy - từ AI, dữ liệu lớn đến ESG và FinTech. Đây là những lĩnh vực mà HKU đã đi đầu với nhiều chương trình được quốc tế công nhận, trong đó có các chứng chỉ như Applied ESG and Intelligent Technologies hay Green Finance and ESG Analytics.

HKU cũng từng được vinh danh tại QS Reimagine Education Awards với các sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy. Thông qua HKU Việt Nam, người học sẽ có cơ hội tiếp cận chất lượng giáo dục quốc tế ngay tại chỗ, mà còn góp phần đào tạo nên một thế hệ trí thức trẻ Việt Nam có khả năng dẫn dắt trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.

Đại học Hồng Kông trao học bổng cho sinh viên Việt Nam (Ảnh: HKU Việt Nam).

Từ những suất học bổng đã chắp cánh cho hàng trăm tài năng trẻ Việt Nam đến giải thưởng xuất sắc của ngành giáo dục TPHCM, HKU Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong của một trong số ít văn phòng đại diện đại học quốc tế tại Việt Nam.

Với tầm nhìn tương lai, HKU Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghiên cứu, giáo dục và tạo tác động xã hội, đây sẽ là nền tảng để HKU Việt Nam không chỉ đồng hành cùng thế hệ trẻ, mà còn góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam trong bức tranh học thuật toàn cầu.