Công bố thể lệ cuộc thi 50 năm Thành phố trong tôi

Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi” do Báo Dân trí phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Theo thể lệ, đối tượng tham gia cuộc thi gồm học sinh tiểu học, THCS, THPT, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên; sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và các cá nhân yêu mến TPHCM.

Thí sinh được chia thành 5 bảng dự thi tương ứng với từng nhóm đối tượng.

Người tham gia có thể đăng ký theo hình thức cá nhân hoặc nhóm, mỗi nhóm tối đa 5 thành viên. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia một tác phẩm, dù với tư cách cá nhân hay thành viên nhóm.

Chủ đề xuyên suốt của cuộc thi là xây dựng không gian kể chuyện đa chiều về Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc tái hiện chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp con người, những thành tựu phát triển và khát vọng vươn lên của thành phố.

Cuộc thi gồm hai phần và chỉ những thí sinh vượt qua phần 1 mới được tham dự phần 2. Cụ thể, phần 1 “Hành trình 50 năm” được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh thực hiện 5 câu hỏi trực tuyến về dấu mốc lịch sử ngày 2/7/1976 và hành trình xây dựng, phát triển TPHCM. Những thí sinh đạt từ 3/5 câu đúng trở lên đạt điều kiện vào vòng tiếp theo.

Ở phần 2, thí sinh có thể lựa chọn dự thi bằng tác phẩm viết hoặc tác phẩm đa phương tiện.

Đối với tác phẩm viết, các thể loại được chấp nhận gồm: tản văn, ký sự, phóng sự, ghi chép, bài phản ánh. Bài dự thi được trình bày bằng tiếng Việt, dung lượng không quá 1.500 từ và có thể gửi kèm tối đa 5 hình ảnh minh họa.

Đối với tác phẩm đa phương tiện, Ban Tổ chức tiếp nhận ảnh, infographic và video. Mỗi bộ ảnh hoặc infographic tối đa 5 ảnh. Video có thời lượng không quá 5 phút, trong đó khuyến khích video ngắn từ 45-90 giây theo định dạng ngang 16:9 hoặc dọc 9:16.

Các tác phẩm dự thi phải bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, chưa từng đạt giải hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng mạng xã hội.

Ban Tổ chức không chấp nhận các tác phẩm được tạo hoàn toàn bởi AI nếu không có sự tham gia và sáng tạo thực chất của cá nhân dự thi.

Theo kế hoạch, cuộc thi nhận bài từ ngày 19/5/2026 đến hết ngày 15/6/2026.

Từ ngày 15/6 đến 25/6, Ban Giám khảo tổ chức chấm chung khảo và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Lễ tổng kết, công bố kết quả và trao giải dự kiến diễn ra từ ngày 26/6 đến 2/7/2026.

Cuộc thi có tổng cộng 105 giải cá nhân, giải nhóm và 10 giải tập thể với tổng giá trị giải thưởng dự kiến 572 triệu đồng.

Trong đó, giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng, giải nhất trị giá 10 triệu đồng, giải nhì 5 triệu đồng, giải ba 3 triệu đồng cùng nhiều giải phụ khác.

Ngoài các giải thưởng chính, Ban Tổ chức còn trao các giải như: bài viết có lượng đọc nhiều nhất, tác phẩm sáng tạo, thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc và giải “Lan tỏa khát vọng” dành cho tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất.

Các tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo sẽ được biên tập, đăng tải trên chuyên trang chính thức của cuộc thi.

Thí sinh truy cập và nộp bài tại địa chỉ: https://cuocthi50namtphcm.dantri.com.vn/

Ban Tổ chức có thể điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong thể lệ để phù hợp tình hình thực tế và sẽ thông báo rộng rãi trên các kênh truyền thông chính thức của cuộc thi.