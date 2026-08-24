Hà Nội: Hàng loạt trường hoãn tựu trường, học online vì mưa lớn

1h sáng nay (24/8), hàng loạt lớp học thuộc Trường Tiểu học Kim Giang phát đi thông báo hoãn lịch tập trung học sinh đầu năm sang ngày mai (25/8).

Các thông báo được giáo viên chủ nhiệm chuyển cho phụ huynh thông qua các nhóm lớp hoặc qua kênh liên lạc Zalo.

Mặc dù các khối học sinh này chưa bắt đầu học chính thức nhưng theo kế hoạch, sáng nay học sinh khối 2,3,4,5 của Trường Tiểu học Kinh Giang sẽ tập trung gặp mặt giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường quyết định hoãn lịch gặp mặt.

Cổng Trường Tiểu học Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội bị ngập sâu tại thời điểm ngày 26/8/2025 (Ảnh: Đình Hưng).

“Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, đêm nay và ngày mai khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to cục bộ, có nơi trên 200 mm.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường thông báo chuyển ngày tập trung học sinh khối 2,3,4,5 từ ngày 24/8 ( tức thứ 2) sang 8h ngày 25/8 (thứ 3)”, trích thông báo của Trường tiểu học Kim Giang.

Ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Lô-mô-nô-xốp cho biết, ngay từ chiều qua, nhà trường đã chủ động thông báo lùi giờ học cho học sinh do ảnh hưởng của mưa lớn.

Thông báo của Trường Lô-mô-nô-xốp hôm qua (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

“Nếu sáng mai Trường tiếp tục mưa như hôm nay, Phòng Đoàn đội và bảo vệ không giữ học sinh đi muộn mà cho lên lớp luôn do tắc đường bởi trời mưa đầu giờ sáng.

Nếu trời mưa nhỏ cả ngày, cuối giờ chiều học sinh có thể sẽ được về sớm 5 phút; mưa to sẽ về sớm 10 phút để tránh tắc đường ‘khủng khiếp”. Trường hợp thời tiết thuận lợi, trống sẽ điểm đúng giờ”, theo thông báo của Trường Lô-mô-nô-xốp.

Theo chị Nguyễn Mai, phụ huynh học sinh Trường THPT chuyên Sư phạm, các trường phổ thông trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội gồm: Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THCS Năng khiếu và THPT chuyên Sư phạm cũng đồng loạt thông báo chuyển sang học online.

Chị Nguyễn Thị Kim Huê, phụ huynh học sinh Trường Ngôi sao Hoàng Mai cho biết, từ đêm qua, nhà trường có thông báo đến phụ huynh, cho phép chủ động phương án cho con học hoặc nghỉ. Nhà trường vẫn trông giữ trẻ nếu cha mẹ học sinh cho con đến trường.

Chị Thu Hồng, phụ huynh học sinh một trường tại Hà Đông cũng cho biết, nhà trường ra thông báo tạm nghỉ hoạt động các câu lạc bộ ngày 24/8, nhà trường cũng ngừng trông giữ trẻ vì ảnh hưởng của mưa bão.

“Do tình hình mưa bão kéo dài, diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, ngày 24/8, toàn bộ học sinh đang tham gia trông giữ và các câu lạc bộ tại trường sẽ nghỉ, ở nhà cùng gia đình.

Phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian chăm sóc, trông giữ các con tại nhà, hạn chế cho các con ra ngoài khi thời tiết không đảm bảo và đặc biệt lưu ý an toàn trong thời gian mưa bão.

Giáo viên chủ nhiệm sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo đến quý phụ huynh ngay khi có chỉ đạo mới của nhà trường”, trích thông báo của nhà trường.