Chuyển ra ngoại thành học, sinh viên Hà Nội sợ buồn tẻ, ít việc làm thêm

Sinh viên thấp thỏm lo chuyển ra ngoại thành

Sinh viên Trường Đại học Giáo dục hiện nay học song song ở 3 cơ sở: Hoà Lạc, Lương Thế Vinh và Cầu Giấy. Nguyễn Hà Chi là sinh viên năm hai, học ở 2 cơ sở trong trung tâm. Với nữ sinh, điều này gây ra những bất tiện không nhỏ.

“Năm đầu em học tại cơ sở Lương Thế Vinh nên tìm việc trợ giảng tại trung tâm tiếng Anh gần đó. Năm nay chuyển sang học tại Cầu Giấy, phải chuyển trọ, cách chỗ làm hơn 10km, em vẫn cố gắng không bỏ việc vì không muốn mất thu nhập. Hiện chỉ có sinh viên ngành Sư phạm học trên Hoà Lạc, nếu sắp tới chúng em cũng phải lên thì em phải bỏ việc thật rồi”, Hà Chi tâm sự.

Nữ sinh cho hay em không ngại chuyển ra ngoại thành mà chỉ lo lắng không có việc làm thêm. Các trung tâm tiếng Anh lớn đều tập trung ở nội thành. Công việc trợ giảng vừa là thế mạnh của Hà Chi vừa có thu nhập tốt. Trong khi đó, giao thông công cộng hiện tại chưa thuận lợi cho những sinh viên như Chi ngày học ở Hoà Lạc tối vào trung tâm làm thêm.

Cùng suy nghĩ, Nguyễn Vân Anh (sinh viên năm hai Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho rằng việc chuyển ra ngoại thành học tập là một thay đổi lớn.

“Hơn một năm qua, chúng em từ quê lên, dần làm quen với cuộc sống mới và đi vào ổn định, đường sá còn chưa thông thuộc hết, nay lại thay đổi nên ít nhiều tâm trạng sẽ chênh vênh”, Vân Anh nói.

Nữ sinh lo ngại cuộc sống ở ngoại thành thiếu tiện ích, buồn tẻ, ít việc làm thêm. Tuy nhiên, em cũng thấy những lợi ích trước mắt như chi phí sinh hoạt giảm, tiền trọ tiền ăn sẽ ít đi, không gian thoáng đãng hơn.

Sinh viên lo ngại cuộc sống ngoại thành thiếu tiện ích và buồn tẻ (Ảnh minh hoạ: Mỹ Hà).

Với những sinh viên năm ba, năm tư, việc chuyển trường ra ngoại thành không phải mối bận tâm bởi họ sẽ tốt nghiệp trước khi trường di dời. Tuy nhiên, ở góc nhìn của người trẻ, việc chuyển ra ngoại thành học tập là điều ít hào hứng.

Phạm Hương Giang, sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho rằng đa số người trẻ thích những nơi sôi động, vui vẻ. Việc chuyển về ngoại thành có lợi thế là không gian rộng, sinh hoạt rẻ. Ít dịch vụ cũng giúp sinh viên tập trung học tập hơn. Tuy nhiên, nội đô có những giá trị mà ai cũng muốn được sống trong đó.

“Cuộc sống sinh viên không chỉ có học tập mà còn có cả vui chơi, làm việc. Làm thêm không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp tích lũy nhiều kỹ năng cần thiết cho tương lai. Không gian giải trí trong nội đô cũng đa dạng, phong phú, hấp dẫn hơn, giúp cuộc sống sinh viên thêm màu sắc.

Khi sinh viên chuyển ra ngoại thành, tiện ích dịch vụ sẽ đi theo, song chắc chắn sẽ không được như trong trung tâm vì các trường đại học phân tán ra nhiều vùng khác nhau. Sinh viên muốn làm thêm, giải trí vẫn phải vào nội thành”, Giang nêu quan điểm.

Chuyển ra ngoại thành học sẽ bất tiện ban đầu nhưng lợi ích lâu dài

Từ phía phụ huynh, nhiều gia đình không muốn cho con đi học xa nhưng đồng tình với chủ trương chuyển đào tạo đại học ra khỏi nội thành.

Chị Nguyễn Thị Mỹ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà ở Hà Nội mà con phải đi trọ học thì không ai thích cả. Nhưng ở tầm vĩ mô, tôi cho rằng đây là chủ trương đúng đắn.

Việc chuyển sinh viên đại học ra khỏi nội thành sẽ giúp giảm ách tắc giao thông đồng thời cũng giúp các vùng ngoại thành phát triển.

Trong tương lai, khi giao thông công cộng phát triển, kết nối ngoại thành với trung tâm và kết nối các vùng đô thị lân cận với nhau, những bất tiện trong việc đi lại, làm thêm hay tận hưởng dịch vụ vui chơi, giải trí, văn hoá nghệ thuật sẽ không còn nữa”.

Anh Trần Hoàng Nam (Thanh Trì, Hà Nội) cũng chỉ ra những lợi ích quan trọng về kinh tế và quy hoạch khi di dời các trường đại học ra ngoại thành.

Việc chuyển sinh viên đại học ra khỏi nội thành sẽ giúp giảm ách tắc giao thông đồng thời cũng giúp các vùng ngoại thành phát triển (Ảnh minh hoạ: Trường Đại học Công nghệ).

“Trong tương lai, khi các trường đại học phải sáp nhập theo yêu cầu của Chính phủ, việc chuyển ra ngoại thành càng hợp lý để có không gian cho các trường phát triển thành những đại học lớn. Nếu các trường vẫn ở trung tâm, phân tán ra nhiều cơ sở khác nhau chỉ gây bất tiện cho sinh viên, giảng viên hơn.

Sinh viên cũng không phải lo chuyện buồn tẻ hay thiếu việc làm thêm. Bởi trường đại học đi đâu dịch vụ sẽ theo đấy. Quan trọng nhất là hạ tầng giao thông cần được đầu tư đồng bộ”, anh Nam phân tích.

Lê Trần Khánh Lâm - sinh viên năm thứ hai Đại học Kinh tế Quốc dân - bày tỏ, dù nhà ở Hà Nội, em không ngại ngần di chuyển ra ngoại thành học tập.

“Giao thông công cộng của Hà Nội đang cải thiện từng ngày. Xe buýt tương đối phát triển để sinh viên đi học xa. Sắp tới còn có tàu điện. Việc đi học hay đi làm 30-40km mỗi ngày sẽ không phải là vấn đề nữa.

Hiện nay, các bạn được học trong trung tâm nhưng không gian ngày càng chật chội, việc thuê trọ gần trường không còn dễ dàng nữa. Nhà trọ quá tải, giá cả leo thang, các bạn phải thuê trọ các trường hơn chục cây số. Trong khi đó nếu ra ngoại thành, các bạn sẽ được ở gần trường hơn, có thể có kí túc xá rộng lớn hơn, giá cả rẻ hơn”, Khánh Lâm chia sẻ.

Tại họp báo sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII chiều 17/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao đổi về định hướng quy hoạch thủ đô.

Theo đó, về quy hoạch đô thị phía Tây Hà Nội, thành phố đang chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt đô thị Văn Cao – Hòa Lạc nhằm thúc đẩy phát triển khu đô thị đại học Hòa Lạc.

Đây sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo lớn, với hạt nhân gồm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội và khu đại học tập trung khoảng 300ha, để di dời dần các trường đại học trong nội đô ra khu vực này.

Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở giáo dục, y tế ra khỏi nội đô không phải là di dời toàn bộ các trường đại học.

“Thành phố chỉ di dời khối đào tạo đại học chính quy, tập trung sinh viên đông, còn các cơ sở nghiên cứu, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế vẫn được giữ lại tại trung tâm, phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội là thành phố học tập, trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của cả nước”, ông Phong cho hay.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 97 trường đại học, học viện và 33 trường cao đẳng, chiếm 1/3 số trường và 40% tổng số sinh viên cả nước. Trong đó, khu vực nội thành có 26 trường.

(*) Tên sinh viên đã thay đổi