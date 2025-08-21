Chuẩn bị cho con một năm học mới: Đừng quên “lá chắn” sức khỏe

Mỗi mùa tựu trường, phụ huynh lại tất bật chuẩn bị cho con từ sách vở, đồng phục đến lịch sinh hoạt mới. Nhưng bên cạnh những vật dụng quen thuộc, một sức khỏe tốt chính là hành trang quan trọng nhất mà cha mẹ không nên bỏ qua để giúp con yên tâm học tập, vui chơi suốt cả năm học.

Điều chỉnh nhịp sinh hoạt - nền tảng sức khỏe

Khoảng 1 tuần trước ngày khai giảng, cha mẹ nên điều chỉnh giờ ngủ, giờ dậy cho con để khớp với lịch học. Song song đó, một chế độ ăn uống đầy đủ chất, hạn chế đồ ăn nhanh, tăng cường vận động nhẹ sẽ giúp trẻ sẵn sàng cả thể chất lẫn tinh thần cho năm học mới.

Khám sức khỏe và tiêm chủng đầy đủ

Trước khi bước vào năm học, việc khám sức khỏe tổng quát giúp phát hiện sớm các vấn đề về mắt, răng, dinh dưỡng hay bệnh mạn tính.

Ngoài ra, phụ huynh cần rà soát lịch tiêm chủng, các chiến dịch tiêm sởi, DPT (bạch hầu - ho gà - uốn ván) đang được triển khai rộng, điều này giúp giảm nguy cơ gián đoạn học tập do dịch bệnh.

“Lá chắn” sức khỏe bổ sung - Vì an toàn của con trong mọi tình huống

Bên cạnh bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc, đã được nhà nước hỗ trợ tới 50% mức đóng từ năm học 2025-2026 dành cho học sinh - sinh viên, phụ huynh có thể lựa chọn trang bị thêm các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt dành cho học sinh, sinh viên từ các doanh nghiệp bảo hiểm để mở rộng các quyền lợi và điều kiện khám, chữa bệnh như: sử dụng dịch vụ ở các bệnh viện tư, quốc tế chất lượng và uy tín hàng đầu; chi trả toàn bộ hoặc phần lớn chi phí điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế; hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, nằm viện, phẫu thuật do bệnh hoặc tai nạn. Một số gói bảo hiểm còn kèm dịch vụ hỗ trợ tâm lý, hữu ích với học sinh trước áp lực học tập.

Gói bảo hiểm học sinh, sinh viên của VBI bảo vệ toàn diện các rủi ro ốm đau, tai nạn (Ảnh: VBI).

Trong trường hợp đã trang bị bảo hiểm sức khỏe hoặc tai nạn cho con, cha mẹ nên gửi thông tin cho giáo viên chủ nhiệm để giáo viên và nhà trường biết cách phối hợp xử lý nhanh chóng khi cần.

Năm học mới là một hành trình dài với nhiều hoạt động học tập, thể thao, ngoại khóa. Một sức khỏe thể chất và tinh thần tốt sẽ là hành trang quan trọng để mỗi ngày đến trường của con đều trọn vẹn niềm vui và an toàn.