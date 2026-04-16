Chỉ 6% thí sinh đạt từ 900 điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM

Trưa 16/4, theo công bố của ĐH Quốc gia TPHCM, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 có phổ điểm gần phân bố chuẩn vì điểm trung bình và trung vị đều đạt 682 điểm.

Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn 141,2, thể hiện khả năng phân loại thí sinh. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

Thủ khoa của đợt thi đạt 1.098 điểm.

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng.

Theo đơn vị tổ chức, thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn bảo đảm khả năng phân loại hiệu quả.

Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều ở mức tốt; phần lớn câu hỏi có độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 diễn ra ngày 5/4 tại 15 tỉnh, thành phố, được tổ chức tại 57 cụm thi và 119 điểm thi.

Theo thống kê, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đạt 135.756, đến từ 61 tỉnh, thành phố và hơn 2.000 trường trung học phổ thông, tăng gần 6% so với năm 2025. Số thí sinh tham dự là 133.488, đạt tỷ lệ 98,3%.

Kết quả thi dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17/4 thông qua hệ thống trực tuyến.

Đợt 2 của kỳ thi dự kiến tổ chức ngày 24/5 tại 9 tỉnh, thành phố; thời gian đăng ký dự thi từ ngày 18/4 đến 25/4.