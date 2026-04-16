Cô giáo phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay: Vượt mọi sức tưởng tượng

Theo thông tin ban đầu, có 5 học sinh bị cô giáo L.T.M. áp dụng hình phạt tự chích kim tiêm vào tay khi vi phạm các lỗi như nói chuyện trong lớp, không ngủ trưa, không thắt khăn quàng hoặc không tuân thủ nội quy.

Thay vì nhắc nhở hay áp dụng các biện pháp giáo dục thông thường, cô yêu cầu các em tự cầm kim tiêm chích vào tay mình.

Sự việc chỉ được phát hiện khi phụ huynh nhận thấy con có biểu hiện mệt mỏi, bất thường và gặng hỏi.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TPHCM (Ảnh: Nhà trường).

Theo lời giải thích của nữ giáo viên, cô mua ống kim tiêm về để sử dụng khi con bị ốm. Và rồi cô đưa đến lớp yêu cầu học sinh vi phạm tự tiêm vào tay mình cùng lý lẽ: “Bạn nào vi phạm, không ngoan thì tự cầm kim tiêm vào tay mình chứ cô không tiêm vào tay các em”.

Hình thức kỷ luật này ngay lập tức gây sốc. “Quái gở”, “không thể tưởng tượng nổi”, “kỳ dị”… là những phản ứng ban đầu của nhiều người khi nghe đến sự việc.

Không ít ý kiến cho rằng, ngay cả trong những kịch bản cực đoan nhất cũng khó có thể nghĩ ra cách xử phạt như vậy, huống hồ sự việc lại xảy ra trong môi trường tiểu học.

Chị Lê Phương Mai, một phụ huynh tại TPHCM, cho rằng hành vi này cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Theo chị Mai, nếu chỉ dừng lại ở mức xử lý tạm đình chỉ hay kiểm điểm rất khó có thể chấp nhận, bởi đây là vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp Sự việc cho thấy cô giáo không còn phù hợp để tiếp tục giảng dạy và tiếp xúc với trẻ nhỏ.

Chị Mai cũng chua xót khi hành vi của cô giáo chỉ được phát hiện khi phụ huynh quan sát thấy biểu hiện bất thường của con. Đối mặt với hình phạt này, các em sợ hãi chịu đựng, không dám chia sẻ với bố mẹ.

Ở góc độ người trong nghề, cô Nguyễn Thùy Linh, giáo viên tiểu học với gần 20 năm kinh nghiệm tại TPHCM, cho biết bản thân từng nghe, từng trải qua và cả từng chứng kiến nhiều hình thức xử lý học sinh, thậm chí cũng từng áp dụng một số biện pháp kỷ luật. Tuy nhiên, việc bắt học sinh tự tiêm vào tay với cô là "điều vượt xa mọi giới hạn, sức tưởng tượng”.

Theo cô Linh, hành vi này đánh thẳng vào nỗi sợ bản năng của trẻ nhỏ, nỗi sợ bị tiêm. Trong ký ức của hầu hết mọi người, việc đi tiêm luôn gắn với sự sợ hãi, phải dỗ dành, thậm chí cần nhiều người giữ chặt.

Việc buộc một đứa trẻ tự thực hiện hành vi đó với chính mình không chỉ là gây đau đớn thể chất mà còn đẩy cảm xúc sợ hãi lên mức cực độ, ngay cả người lớn cũng khó có thể chịu đựng.

“Đây không phải là kỷ luật nhằm giúp học sinh tiến bộ, mà là hành vi gây sợ hãi, hoảng loạn. Nó mang tính bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác, có thể để lại ám ảnh lâu dài cho trẻ”, cô Linh nhận định.

Nữ giáo viên này cũng bày tỏ băn khoăn khi cho rằng nhiều trường hợp giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực thường xuất phát từ việc mất kiểm soát cảm xúc trong lúc nóng giận.

Tuy nhiên, ở sự việc này, theo cô Linh việc giáo viên mang kim tiêm đến lớp và yêu cầu học sinh thực hiện phần nào cho thấy sự bình thản và phạt có "kế hoạch", không đơn thuần là bộc phát nhất thời.

Khi biết thông tin về vụ việc, ThS Phạm Phúc Thịnh, nguyên hiệu trưởng khối trung học hệ thống Trường Tuệ Đức (TPHCM), còn thoáng nghĩ “hay là chuyện ngày Cá tháng Tư”, bởi khó tin đây là sự thật.

Từ góc độ nghề nghiệp, ông đặt ra nhiều băn khoăn liệu có phải giáo viên đã chọn nhầm nghề, trong bối cảnh ngành sư phạm từng có thời “chuột chạy cùng sào”, hay theo học vì miễn học phí… để giờ đây trở thành những “thợ dạy” trên bục giảng.

Trước hành vi vượt ngoài sức tưởng tượng, ông Thịnh cũng nêu vấn đề có chăng cô giáo có dấu hiệu bất ổn tâm lý. Bởi theo ông, một người bình thường khó có thể nghĩ ra hoặc áp dụng cách xử phạt học sinh như vậy.

Về phía nhà trường, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thừa nhận hành vi của cô giáo trong sự việc là nghiêm trọng, thể hiện nhận thức sai lệch về giáo dục. Hành động trên vi phạm quyền trẻ em và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, thân thể và tinh thần học sinh.

Trước mắt, nhà trường đã đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên liên quan, đồng thời thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý theo quy định.