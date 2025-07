Thủ khoa khối A00: Nữ Đảng viên học giỏi toàn diện, rất có trách nhiệm

Đó là những lời nhận xét chân tình của thầy giáo Đinh Cao Thượng, chủ nhiệm lớp em Nguyễn Thái An, học sinh Trường THPT Kim Sơn A (Kim Sơn, Ninh Bình) – nữ thủ khoa khối A00 toàn quốc, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Em Nguyễn Thái An, học sinh Trường THPT Kim Sơn A – nữ thủ khoa khối A00 toàn quốc, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: T.A).

Em Nguyễn Thái An chia sẻ, sau khi tra cứu điểm thi, biết mình được 3 điểm 10 các môn Toán, Lý, Hóa, em đã rất vui mừng. Với kết quả đáng tự hào này, em An bật mí, sẽ đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Dược Hà Nội – ngôi trường danh giá mà em hằng mơ ước.

"Để đạt được kết quả này, ngoài học hành chăm chỉ trên lớp, ở nhà em cũng tập trung học. Buổi tối em học từ 20h đến 23h là nghỉ để hôm sau còn đi học tiếp”, em An tâm sự.

Bà Vũ Thị Phượng, mẹ nữ thủ khoa tiết lộ, con gái không đi học thêm nhiều, chủ yếu học ở trường. Khi ở nhà, con cũng rất chăm chỉ và tự giác học hành.

Năm lớp 10, con đã là thủ khoa đầu vào, cũng vì thế được ban giám hiệu và thầy cô rất quan tâm từ đó tạo mọi điều kiện học tập để đạt được những kết quả cao trong các năm học.

“Thành tích 3 điểm 10 của con, cũng như điểm cao của các môn trong thi kỳ thi tốt nghiệp vừa qua là kết quả của quá trình tự học nghiêm túc và sự hỗ trợ tận tình từ thầy cô và nhà trường”, bà Phương tâm sự.

Với thành tích cao, em Nguyễn Thái An (thứ 8 từ phải qua) thường xuyên được nhà trường khen thưởng trong các năm học (Ảnh: THPT Kim Sơn A).

Thầy giáo Đinh Cao Thượng chia sẻ thêm, em Nguyễn Thái An là học sinh giỏi toàn diện ở tất cả các môn, nổi bật hơn cả là các môn tự nhiên. Ngoài toán, vật lý, hóa học, em An còn học giỏi môn tiếng Anh. Cuối năm lớp 11, đầu năm lớp 12, An đã đạt tiếng Anh IELTS 8.0.

“Đầu vào năm lớp 10, em Nguyễn Thái An đã làm thủ khoa của trường. Trong 3 năm học tại trường, An thể hiện sự xuất sắc của mình khi học giỏi đồng đều các môn học. Em ấy cũng luôn là học sinh học giỏi đứng đầu của trường. Vì thế, An đã được chọn kết nạp Đảng khi đang học lớp 12”, thầy Thượng tâm sự.

Khi biết tin cô học trò nhỏ trở thành thủ khoa khối A00 toàn quốc, thầy cô giáo và bạn bè đều rất vui mừng. Là thầy giáo chủ nhiệm, thầy Thượng cũng rất vui sướng và tự hào về cô học trò nhỏ của mình.

Thầy chủ nhiệm tâm sự tiếp, sau khi thi xong các môn, nhất là 3 môn tự nhiên (toán, lý, hóa), thầy cùng với em An đã kiểm tra lại kết quả các bài làm và đánh giá sẽ đạt 3 điểm 10 tuyệt đối.

Niềm vui thực sự vỡ òa khi điểm thi 3 môn này được công bố và em An chính thức trở thành một trong các thủ khoa khối A00 toàn quốc.

Nữ thủ khoa khối A00 toàn quốc Nguyễn Thái An sống rất có trách nhiệm với mọi người (Ảnh: T.A).

Chia sẻ thêm về quá trình học tập của em Nguyễn Thái An, thầy Đinh Cao Thượng cho biết, An là học trò có tính tự lập rất cao. “Tính tình hơi nhút nhát chút nhưng lại rất có trách nhiệm với mọi người”, thầy Thượng nói.

Trên lớp, em An làm lớp phó học tập, thường xuyên quan tâm đến các bạn. Cô học trò này có bí quyết học tập để đạt số điểm tuyệt đối là thường xuyên tìm tòi các đề khó để giải, hay hỏi các thầy cô về những bài phức tạp, sau đó cũng tự tìm cách giải quyết một cách rất nhanh chóng.

Được biết, em Nguyễn Thái An là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Năm nay An vào đại học, còn chị gái đang là sinh viên của trường đại học y tại Hà Nội. Bố em là lao động tự do, còn mẹ làm cán bộ tại một trường học trên địa bàn.