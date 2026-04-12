Chấn chỉnh việc dạy bù để kéo dài kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh tình trạng dạy bù nhằm hoán đổi thời gian học tập trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, qua nắm bắt thông tin phản ánh có một số đơn vị trực thuộc tổ chức dạy bù chương trình nhằm mục đích cho học sinh được nghỉ liên tiếp 9 ngày trong dịp lễ 30/4-1/5.

Việc này có thể dẫn đến điều chỉnh không đúng khung kế hoạch thời gian năm học, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, cũng như việc chấp hành các quy định hiện hành của ngành và UBND tỉnh.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc dạy và học theo chương trình, nội dung, tiến độ, khung kế hoạch thời gian năm học đã được phê duyệt. Các đơn vị tuyệt đối không dạy bù để hoán đổi lịch học nhằm kéo dài thời gian nghỉ, không tổ chức cho học sinh nghỉ liên tục 9 ngày như phản ánh.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, mọi thay đổi về thời gian học tập, lịch nghỉ phải tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của UBND tỉnh khi có văn bản chỉ đạo chính thức.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh hiện chưa có văn bản cho phép hoán đổi ngày làm việc để công chức, viên chức và người lao động nghỉ 9 ngày liên tục.

“Sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, trong đó có kiểm tra đột xuất tại các đơn vị, trường học. Nếu phát hiện tình trạng dạy bù, đẩy chương trình hoặc các vi phạm liên quan sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định”, ông Phạm Văn Nam khẳng định.