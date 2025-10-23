Cao học Nuôi trồng thủy sản: Đào tạo gắn thực tiễn, hướng đến phát triển bền vững

Nắm bắt xu thế, khoa Thủy sản - Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản với định hướng học đi đôi với hành, giúp học viên phát triển năng lực chuyên sâu gắn với thực tiễn sản xuất.

Nhiều chương trình thực tế được triển khai tại các lớp đào tạo cao học ngành Nuôi trồng thuỷ sản (Ảnh: Trường cung cấp).

Ngành thủy sản tại Việt Nam là một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn để ứng dụng khoa học - công nghệ. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực, thủy sản còn là ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mang về hơn 9 tỷ USD mỗi năm, tạo việc làm cho hàng triệu lao động trên cả nước.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội, ngành thủy sản cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, biến động thị trường và yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường. Điều đó đòi hỏi nguồn nhân lực phải có trình độ chuyên môn sâu, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng nhanh với thực tiễn sản xuất.

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khác với cách tiếp cận chỉ tập trung vào lý thuyết như trước đây, chương trình cao học chú trọng đến trải nghiệm thực tế và ứng dụng công nghệ mới. Bên cạnh các giờ học lý thuyết trên giảng đường, học viên được trực tiếp tham gia thực tập tại doanh nghiệp, nhà máy sản xuất thức ăn, công ty chế phẩm sinh học, hay các trang trại nuôi trồng ứng dụng công nghệ cao.

Học viên ngành Nuôi trồng thủy sản tham quan thực tế tại doanh nghiệp (Ảnh: Trường cung cấp).

Chương trình tổ chức nhiều chuyến tham quan thực tế tại các mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, như hệ thống nuôi tuần hoàn (RAS), nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín hay các trung tâm chọn giống và sản xuất cá rô phi, tôm càng xanh theo chuẩn quốc tế.

Mô hình nuôi tôm được giới thiệu đến học viên (Ảnh: Trường cung cấp).

Những hoạt động này giúp học viên hiểu sâu hơn về quy trình vận hành, quản lý môi trường nuôi, phòng trị bệnh, đồng thời tiếp cận những xu hướng phát triển xanh, tuần hoàn và bền vững của ngành.

Theo đại diện khoa Thủy sản, mục tiêu của chương trình là đào tạo đội ngũ thạc sĩ có năng lực nghiên cứu, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tiễn của ngành. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhận vai trò chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý tại các doanh nghiệp nuôi trồng hoặc theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu, đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam.

Học viên cao học Nuôi trồng thủy sản tham quan nhà máy (Ảnh: Trường cung cấp).

Với cách tiếp cận mở, lấy người học làm trung tâm và gắn đào tạo với doanh nghiệp, chương trình cao học Nuôi trồng thủy sản của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chứng minh hiệu quả trong việc kết nối tri thức hàn lâm với thực tiễn sản xuất, góp phần hình thành thế hệ chuyên gia thủy sản mới - năng động, sáng tạo và hội nhập.