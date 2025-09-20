Cách đỗ các trường đại học hàng đầu nước Anh khi học không quá giỏi

Các trường đại học hàng đầu như Oxford, College London hay Edinburgh không còn chỉ đánh giá qua điểm số, mà thay vào đó họ chú trọng tìm kiếm những ứng viên thể hiện được niềm đam mê và mong muốn gắn bó thực sự với ngành học.

Việc đánh giá hồ sơ cũng theo hướng toàn diện hơn, đặc biệt là với thí sinh quốc tế. Nhờ đó, dù không sở hữu thành tích học tập vượt trội, những ứng viên có trải nghiệm thực tế phong phú vẫn có cơ hội trúng tuyển.

Đại học Oxford, Vương quốc Anh (Ảnh: Getty Images).

Một trong những lý do giúp các thí sinh có điểm số chưa thật sự nổi bật vẫn chinh phục được hội đồng tuyển sinh chính là khả năng tìm hiểu và khám phá vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học.

Trong quá trình ứng tuyển, bài luận cá nhân thường giữ vai trò then chốt, đặc biệt với những thí sinh có điểm số chỉ ở mức trung bình khá. Một bài luận được đầu tư kỹ lưỡng có thể trở thành yếu tố tạo nên những quyết định khác biệt.

Điều làm nên sức nặng cho bài luận không nằm ở ngôn từ hoa mỹ hay những khẳng định chung chung, mà là ở chiều sâu tư duy và mức độ gắn bó thực sự với ngành học.

Ngoài ra, việc đề cao các hoạt động học thuật ngoài lớp học cũng là một trong những xu hướng nổi bật năm nay. Đây được xem là minh chứng cho thấy thí sinh đã chủ động đào sâu vào lĩnh vực yêu thích, thể hiện động lực, sự tò mò và khả năng tư duy độc lập.

Khi được phản ánh một cách khéo léo và sâu sắc trong bài luận cá nhân, những trải nghiệm này không chỉ giúp ứng viên nổi bật hơn mà còn thể hiện rõ sự chuẩn bị vững vàng cho môi trường học thuật ở bậc đại học.

Ở những ngành có mức cạnh tranh cao như y khoa, luật hay các khóa học tại Oxbridge (thuật ngữ dùng để chỉ chung hai trường Oxford và Cambridge), thí sinh thường phải trải qua vòng phỏng vấn hoặc làm bài kiểm tra đầu vào. Đây là cơ hội để những ứng viên không có bảng điểm quá xuất sắc vẫn chứng minh được năng lực thực sự.

Khác với việc đánh giá thành tích trong quá khứ, các vòng này tập trung vào kỹ năng tư duy, sự tự tin và vốn hiểu biết chuyên ngành. Những thử thách này nhằm đo lường tiềm năng học thuật và khả năng phản ứng linh hoạt, chứ không chỉ dựa vào điểm số. Trên thực tế, những ứng viên rèn luyện tốt tư duy phản biện và khả năng diễn đạt rõ ràng thường có lợi thế vượt trội, thậm chí hơn cả những người đạt điểm cao nhưng thiếu sự chuẩn bị.

Trong xu hướng phát triển chung của nền giáo dục toàn cầu, các trường tại Vương quốc Anh mong muốn có những thí sinh có thể mang đến nhiều góc nhìn mới cho lớp học. Sự đa dạng này không chỉ đến từ phong cách học tập hay cách tiếp cận trong giải quyết vấn đề, mà còn từ những trải nghiệm sống thực tế mà mỗi thí sinh mang theo.

Bằng việc trao cơ hội cho những ứng viên có điểm số chưa quá nổi bật nhưng sở hữu hồ sơ ấn tượng, các trường đang tạo dựng một môi trường học thuật năng động và cởi mở hơn. Đồng thời, cách tiếp cận này cũng giúp họ mở rộng nguồn tuyển sinh, thu hút cả những sinh viên từ trên khắp thế giới.

Năm 2025, không ít học sinh với điểm không quá cao nhưng có tư duy sắc bén và trải nghiệm thực tế phong phú đã trúng tuyển vào những trường đại học danh giá nhất xứ sở sương mù. Vì vậy, nếu thành tích học tập không hoàn hảo thì đây chưa phải là rào cản quyết định. Bởi giờ đây, tiêu chí của các trường đại học hàng đầu ở Anh không còn “người có điểm số cao nhất” mà là “người sẵn sàng nhất”.

Kiểu Yên